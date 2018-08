28. August 2018, 21:54 Uhr München Einfach coole Jungs

The Boys are back in Town! Ob New Kids on the Block, Take That, Backstreet Boys oder One Direction - Boybands polarisieren, aber lassen auch Mädchenherzen höher schlagen. "Boybands Forever" ist eine Musical-Show, die dem Phänomen und seinem Erfolgsgeheimnis nachspüren: Step by Step und Hit für Hit. Sie ist vom 10. bis 14. Oktober im Deutschen Theater in München zu sehen. Was löst die Faszination von tanzenden Sängern aus? Welche Emotionen werden frei? Und welche Rolle spielen die Charaktere, die Outfits, die Videos? Die Show im Deutschen Theater bietet zwei Stunden perfekte Choreografien, schnelle Dancemoves und coole Styles, aber auch Selbstironie und vor allem einzigartiger Melodien mit den so besonderen Gesangsharmonien. Wer jeweils zwei Karten für die Vorstellung am Mittwoch, 10. Oktober, 19.30 Uhr, gewinnen möchte, sollte am Mittwoch, 29. August, in der Zeit von 9.30 bis 9.40 Uhr unter der Telefonnummer 089/32 49 16-666 anrufen und folgende Frage richtig beantworten: Wie heißt eine der Boybands, deren Songs in der Show gespielt werden? Unter allen Anrufern mit der richtigen Antwort werden die Preise ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Karten gibt es an der Theaterkasse, Schwanthalerstraße 13, Montag bis Samstag, jeweils von 10 bis 19 Uhr sowie eine Stunde vor Vorstellungsbeginn für Abholer und Restkarten