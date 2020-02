Die Gesellschafterversammlung des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) ist in den Augen von Markus Büchler ein "Paradebeispiel", das "nach mehr kommunaler Zusammenarbeit schreit". Dort würden Entscheidungen getroffen, die Millionen Menschen beträfen, in dem Gremium spielten aber Partikularinteressen der acht Verbundlandkreise ebenfalls eine Rolle. Diese müssten sich einigen, um im "Tarifkonzert" mit der Landeshauptstadt und dem Freistaat mitspielen zu können, sagt der Grünen-Landtagsabgeordnete aus Oberschleißheim. "Aber meistens weiß der eine Landkreis nicht, was der andere will."

Raus aus der Hinterzimmerpolitik, egal ob es um die MVV-Tarifreform, den öffentlichen Personennahverkehr, bezahlbaren Wohnraum, Schulneubauten oder ökologische Themen geht - und zwar über Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg. Diesem Ziel wollen die Grünen mit einem neuen sogenannten Regionalrat näherkommen, der als interfraktionelles Gremium die großen Fragen der künftigen Entwicklung in der Landeshauptstadt und der Region diskutieren und nach Lösungen suchen soll.

Im Café Glockenspiel hoch über dem Marienplatz stellten OB-Kandidatin Katrin Habenschaden und Parteikollegen aus der Region am Dienstag ihr Konzept vor, wie ein "neues Kapitel in der Zusammenarbeit Münchens mit den umliegenden Landkreisen aufgeschlagen werden könnte". Und zwar konkret mit den Landkreisen München, Freising, Starnberg, Erding, Dachau, Fürstenfeldbruck und Ebersberg sowie Landsberg. In den Regionalrat sollen alle Fraktionsvorsitzenden der acht Kreistage sowie des Münchner Stadtrats entsandt werden, der Regionalrat soll sich eine Geschäftsordnung und eine Geschäftsstelle geben und im Rotationsprinzip von einem der Landräte oder dem Münchner OB geleitet werden.

Das Konzept wirkt wie ein Gegenentwurf zu den Plänen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München in einen eigenen Regierungsbezirk umzuwandeln. Als Alternativplan wollen die Grünen den Regionalrat aber nicht verstanden wissen. Vielmehr gehe es darum, die "starren kommunalen Grenzen" aufzubrechen, die längst nicht mehr der Lebensrealität der Menschen entsprächen, sagt Habenschaden. Mit dem Gremium, so Büchler, solle keine Konkurrenz etwa zum Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München oder dem Regionalen Planungsverband entstehen. Ein Regionalrat könne tatsächlich eng mit den Planungsverbänden zusammenarbeiten und Debatten mit Expertisen aus der gesamten Region bereichern. Auch wenn der Regionalrat keine Entscheidungsbefugnis hätte, bietet er eine große Chance, regionale Belange öffentlich zu diskutieren, so der Münchner Landratskandidat Christoph Nadler. Denn genau das wollen die Grünen: Das Gremium soll einmal im Quartal öffentlich tagen.