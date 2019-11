Zum Januar ändern sich in manchen Straßen die Termine für die Müllabfuhr. Der neue Abfallkalender wird mit den Wertmarken zusammen verschickt. Wer Fragen hat, kann sich telefonisch unter (08106) 383-150 oder -155, per Fax an (08106) 383 152, per E-Mail an abfallwirtschaft@vaterstetten.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten des Rathauses im zweiten Stock, Zimmer 207 informieren.