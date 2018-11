7. November 2018, 22:20 Uhr Moosach Theater mit Menü

Die besten Geschichten schreibt das Leben selbst, da ist sich das Theater Zwischenton aus Ebersberg sicher. "Ich bin aufgeregt, ich kann's vor Erwartung gar nicht erwarten." "Ich will die Welt retten, aber was ziehe ich an?" "Wenn das Leben Dir Zitronen gibt, dann mach Limonade draus." - einzelne Szenen über Menschen wie dich, mich und andere skurrile Gestalten vereint das neue "Dinnerstück" der Theatergruppe. Es trägt den Titel "So is(s)t der Mensch" und wird mitsamt Drei-Gänge-Menü serviert. Zwischenton spielt es am Freitag und Samstag, 9./10. November, im Restaurant am Steinsee, Niederseeon 17, in Moosach, Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass von 18.30 Uhr an. Karten zum Preis von 45 Euro gibt es unter (08093) 788.