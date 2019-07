15. Juli 2019, 22:00 Uhr Moosach Sommerfest in der Montessorischule

Am Samstag, 20. Juli, feiert die Montessorischule in Niederseeon ihr großes Sommerfest und lädt von 12 Uhr an Freunde, die Familien und Interessierte ein, in einer zwanglosen Atmosphäre mitzufeiern. Die Vorbereitungen laufen seit Wochen auf Hochtouren: Die Grundstufe probt ihr Theaterstück, Schüler, Schülerinnen und Lehrkräfte entwerfen Ausstellungen, Dekorationen und bereiten spannende Mitmach-Angebote vor.

Ein Höhepunkt des Festes ist nach Einschätzung der Veranstalter die Inszenierung von "Bilder einer Ausstellung" als Theaterstück, welches die gesamte Grundschule unter der Leitung der Schauspielerin und Theaterpädagogin Marina Lahann einstudiert hat. Bei der inzwischen 13. Senseeon-Aufführung werden 97 Grundstufenkinder involviert sein, die viele Tage mit intensiven Theaterproben hinter sich haben. Für ganz besondere Augenblicke sorgt wie jedes Jahr bei Senseeon das bunte Treiben auf dem Schulgelände, das mit 2,2 Hektar Fläche zu den größten in ganz Bayern zählt. Altersgerechte Mitmachangebote wie Holzschmuck selbst schnitzen, Hula Hoop, Stockkampf und Football bieten die Möglichkeit, auch selbst aktiv werden zu können. Neben Verkaufsständen der Schülerfirma und einem großen "Marktplatz" garantiert die Schülerband für passende Untermalung und ein schattiger Biergarten bietet das richtige Ambiente für ein "Fest der Sinne", wie Senseeon bisweilen auch genannt wird.