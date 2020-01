Zum zweiten Mal liest die Musiklehrerin und Chorleiterin Theresia Rothenaicher im Dorfladen Moosach aus ihrem Büchlein "Neulich auf dem Kanapee". Am Donnerstag, 23. Januar, beschreibt sie in vergnüglichen Kurzgeschichten das Leben einer vierfachen Mutter in Moosach nach der Wiedervereinigung und um die Jahrtausendwende, als es noch kein Handy gab, die Währung "D-Mark" hieß und im Ort nur wenige junge Familien lebten. Das Team des Dorfladens und die Autorin freuen sich auf viele Gäste und einen heiteren, netten Abend. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Bücher geht an den Dorfladen. Der Eintritt ist frei. Beginn der Lesung ist um 19 Uhr.