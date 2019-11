In eine völlig fremde Kultur eintauchen kann man am Samstag, 30. November, im Meta Theater in Moosach: Die bekannte Ethnologin und Schriftstellerin Amélie Schenk führt in die Welt der Tuwa ein - anhand eines Filmes und ihres neuen Buches. Das Thema des Abends: "Geschichten aus der Mongolei, von Wildnissen, Lebenwasser, Nomaden und Schamanen".

"Der Steppe raue Freiheit" heißt das neue Buch von Amelie Schenk, ein Werk voller Wissen und Lebensfreude. Darin erzählt sie, wie die Macht der alten Schamanen wirkt. Wie die Wandervölker versuchen, ihre Lebensweise, ihre Philosophie ins Heute zu retten. Auch die Geschichten übers Wasser erzählt Amélie Schenk sehr einfühlsam und lebendig. Zu Beginn des Abends zeigt sie außerdem ihren 19-minütigen Film namens "Taiga-Jäger". Ein Jäger der Tuwa, der in einem Spitzzelt lebt, hält Rückschau auf sein Leben. Er erzählt Episoden von der Jagd, von einer Begegnung mit einem Bären. Der Film passt zum November, da die Tage kürzer werden und sich das Leben zurückzieht. Dazu gibt es Mongolischen Tee mit Zulchir und mongolischen Kräutern.

Amélie Schenk, Ethnologin und Forscherin, Schriftstellerin und wissenschaftliche Nomadin, beschäftigt sich insbesondere mit dem Schamanentum verschiedener Naturvölker. Anfang der 1980er Jahre lebte sie bei Indianern Nordamerikas, danach in Indien, wo sie in Varanasi Universitätsdozentin war und im tibetischen Himalaja forschte. Seit mehr als 20 Jahren lebt sie nun schon die meiste Zeit des Jahres in der Mongolei, wo sie neben ihrer Forschungsarbeit Entwicklungsprojekte betreut und das Leben der Hirtennomaden teilt. Das Lernen von anderen Kulturen, aber mehr noch die tatkräftige Unterstützung der kleinen Naturvölker ist ihr Anliegen. Deswegen hat Schenk auch Projekte zum Erhalt der nomadischen Traditionen, die nicht aufgeschrieben, sondern allein in den Menschen lebendig sind, ins Leben gerufen und den Verein Freunde des Altai (www.freunde-des-altai.org) gegründet. Im Meta Theater möchte die Autorin unter anderem erzählen, was sie alles von den Schamanen gelernt hat. Außerdem wird sie eine Tasche voller Filz mitbringen, der Erlös aus dem Verkauf fließt direkt den Nomadenfrauen zu.

Die Veranstaltung im Meta Theater, Osteranger 8 in Moosach, am Samstag 30. November, beginnt um 20 Uhr. Infos und Anmeldung bei Axel Tangerding telefonisch unter (08091) 35 14 oder per Mail an info@meta-theater.com.