2. Mai 2019, 21:56 Uhr Möschenfeld Mariensingen

Zum Mariensingen finden sich am Sonntag, 5. Mai, mehrere Musikgruppen aus der Region in Möschenfeld zusammen. Der Ottobrunner Vier-gsang und der Grasbrunner Dreigsang präsentieren in der Wallfahrtskirche Sankt Ottilie Marienlieder aus der Alpenregion; die Tenglinger Stubnmusi und das Bläserensemble des Blasorchesters St. Michael Perlach spielen passende Stücke, Matthias Holzbauer liest Texte über die Gottesmutter. Karten können vorbestellt werden unter (089) 66 09 05 16, Beginn ist um 18 Uhr, die Abendkasse öffnet um 17 Uhr.