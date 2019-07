9. Juli 2019, 22:11 Uhr Mögliche Straßenverläufe Wanderung im Ebersberger Osten

Schutzgemeinschaft informiert über Umgehungsvarianten

Bereits zum zweiten Mal lädt die Schutzgemeinschaft Ebersberger Osten zu einer besonderen Wanderung. Nachdem bereits im Februar die Initiative mit Interessierten Varianten für eine Umgehungsstraße der Kreisstadt abgewandert sind, sollen nun am Sonntag, 14. Juli, in einer Tour weitere mögliche Straßenverläufe gezeigt werden.

"Dieses Mal gehen wir ganz entspannt bergab", sagt Johann Hermannsgabner von der Schutzgemeinschaft. Verlief die Route im Winter von der Firma Loidl in Altmannsberg ausgehend weitestgehend bergauf bis zum vorläufigen Endpunkt zwischen Reith und Gmaind, schlägt die Sommerwanderung die entgegensetzte Richtung ein: Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der Fundtierauffangstation des Tierschutzvereins im Ebersberger Gewerbepark. Von dort aus führt die etwa zweistündige Wanderung entlang an fünf Routen für eine Ost-Umgehung der Kreisstadt, die das Staatliche Bauamt Rosenheim 2008 im Rahmen einer Machbarkeitsstudie vorgestellt hat, und einer weiteren, die von der FDP vorgeschlagen wurde. Vereinzelt hat die Schutzgemeinschaft laut Hermannsgabner auch wieder Info-Tafeln an wichtigen Knotenpunkten aufgestellt, auf denen die Verläufe der einzelnen Umgehungsvarianten auf Landkarten eingezeichnet sind.

Bei der Firma Loidl in Altmannsberg endet die Wanderung. Ein Shuttle bringt die Teilnehmer bei Bedarf dann wieder zurück zum Ausgangspunkt der Führung. Für Verpflegung während und nach dem Fußmarsch sowie für ein Begleitfahrzeug, falls die Füße einmal schwer werden sollten, ist ebenfalls gesorgt.

Aktuelle Informationen zur Begehung gibt es im Internet unter www.sgebeo.de. Interessierte werden gebeten, sich mit einer E-Mail an info@sgebeo.de anzumelden.