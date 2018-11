29. November 2018, 22:05 Uhr Moderne Technik an Schulen Probieren geht über Studieren

Landkreis Ebersberg will seinen Schulen die digitalen Möglichkeiten praktisch vorführen

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Wer den Kauf eines neuen Produktes plant, tut - zumindest ab einer gewissen Preisklasse - gut daran, es sich vorher gründlich anzuschauen. Egal ob Auto, Fernseher oder Aufsitzmäher, beim Händler des Vertrauens lassen sich die Waren besichtigen und ausprobieren. Auch Schulen im Landkreis, die planen, ihre Klassenzimmer digital aufzurüsten, sollen bald einen Probelauf der neuartigen Produkte machen können.

Dies erklärte nun Ebersbergs Landrat Robert Niedergesäß (CSU) auf der Sitzung des Zweckverbandes der Vaterstettener Realschule. Dort wurden unter anderem die in den kommenden Jahren geplanten Investitionen in die Schule vorgestellt. Neben Bauunterhalt, diversen Reparaturarbeiten und Erneuerungen etwa bei der Beleuchtung ging es auch um Digitalisierung und die Erstellung eines Medienkonzeptes. Sehr konkret ist dieser Programmpunkt derzeit nicht, von insgesamt 725 000 Euro, die kommendes Jahr für Investitionen ins Gebäude veranschlagt sind, sind lediglich 25 000 Euro als Planungskosten für die Modernisierung der Datenkabel und eventuell eines Wifi-Netzwerkes in der Schule eingestellt.

Die größten Posten im Bereich Unterhalt für das Jahr 2019 sind die Sanierung des Flachdaches nach einem Wasserschaden mit 105 000 Euro und der Austausch der Technik beim Aufzug in der Aula für 95 000 Euro. Ebenfalls nicht billig dürfte die Sanierung der Betonstützen im Eingangsbereich werden, 80 000 Euro sind dafür eingeplant, 75 000 Euro soll der Austausch der Leuchten in den Klassenzimmern im Altbau kosten.

Darüber, was die Elektriker außerdem in die Unterrichtsräume einbauen, gibt es aber noch keine genauen Pläne - das richtete sich auch danach, wie viel Geld letztlich zur Verfügung steht. Wie Beate Müller-Meisinger vom Ebersberger Landratsamt auf Nachfrage von Grasbrunns Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) erklärte, gibt es zahlreiche Förderprogramme. So etwa für Glasfaseranschlüsse an Schulen, digitale Klassenzimmer oder öffentliches Wifi, wobei letzteres vielleicht für eine Schule nicht ganz das Richtige sei.

Herausfinden, was denn nun für Schulen im täglichen Unterricht an elektrotechnischem Zubehör das Richtige ist, sollen diese am Besten selbst, sagte Niedergesäß. "Wir wollen nicht einfach Technik hinstellen, und am Ende kann damit keiner was anfangen", so der Landrat. Darum wolle seine Behörde demnächst bei allen zehn Schulen des Landkreises "anfragen, was sie sich wünschen" - neben der Realschule in Vaterstetten sind dies jene in Ebersberg, in Markt Schwaben und in Poing, die Gymnasien in Grafing, Vaterstetten, Kirchseeon und Markt Schwaben, sowie die beiden Förderzentren in Grafing und in Poing. Neben einer reinen Abfrage sollen die Schulen auch am Objekt testen können, wie sich das eine oder andere digitale Unterrichtsmittel so in der Praxis bewährt. Niedergesäß kündigte an, dazu werde vom Landratsamt ein "digitales Klassenzimmer" eingerichtet, wo die Lehrer "ausprobieren, was es alles gibt, und was die Schulen haben wollen". Natürlich hänge die Umsetzung des Wunschzettels von den finanziellen Möglichkeiten ab, schränkte Niedergesäß ein. "Wir schauen mal, wie weit wir mit dem Geld des Freistaates kommen", so der Landrat, wobei nicht auszuschließen sei, dass noch weitere Förderprogramme aufgelegt oder dass vorhandene verlängert und aufgestockt würden.

Wer denn die Wartung der neuen Technik übernehme, wollte Korneder noch wissen. Grundsätzlich sei der Freistaat zuständig, sagte Johannes Dirscherl vom Ebersberger Landratsamt, dieser müsse die Lehrer entsprechend schulen. Bestimmte technische Hilfe könne auch von den Landratsämtern kommen, so Brigitte Keller, Ebersbergs Kreiskämmerin. Allerdings betrifft dies vor allem den Bereich Verwaltung. Um den rein pädagogischen Teil, etwa ob die aktuellste Version von Lernprogrammen verfügbar ist und dass diese auch laufen, müssten sich die Schulen selber kümmern.