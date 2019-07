14. Juli 2019, 21:47 Uhr Moderne Fahndung in Markt Schwaben Mit Handy-Ortung Taschendieb gefunden

Moderne Technik hat die Polizei auf die Spur eines Handtaschendiebes in Markt Schwaben geführt. Die Tasche war einer 40-jährigen Frau in der Nacht zum Sonntag in einer Bar in Markt Schwaben gestohlen worden. Als die Frau am frühen Morgen nach Hause kam, erzählte sie ihrem Ehemann von dem Diebstahl. Ihm gelang es, das Mobiltelefon mittels einer App in der Nähe eines Mehrfamilienhauses in Markt Schwaben zu orten. Dann verständigte er die Polizei in Poing. Dieser gelang es tatsächlich, den Täter in jenem Haus zu ermitteln. Der Mann räumte den Diebstahl ein. Er hatte die Handtasche samt Inhalt noch in seiner Wohnung. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.