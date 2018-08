26. August 2018, 21:51 Uhr Modelle aus Stahl und Glas Wartehäuschen werden erneuert

Nachdem in den vergangenen Jahren einige der Buswartehäuschen in der Innenstadt erneuert worden sind, gibt es in diesem Jahr drei neue Wartestationen im Außenbereich, nämlich an der Anzinger Siedlung, an der Zufahrt nach Egglburg und in Gmaind. "Zu den Gesamtkosten in Höhe von rund 40 000 Euro gibt der Freistaat fast die Hälfte dazu", berichtet Bürgermeister Walter Brilmayer. Die vorhandenen Schutzhäuschen werden Ende August oder Anfang September abgerissen und durch neue Modelle aus Stahl und Glas ersetzt.