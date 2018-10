18. Oktober 2018, 22:15 Uhr Mobilfunk Endlich Empfang in Grafing-Bahnhof

Es ist eines der lästigsten Funklöcher im Landkreis: In Grafing-Bahnhof gibt es bislang so gut wie keinen Empfang. Doch das soll sich nun ändern, wie die Stadt Grafing mitgeteilt hat. Eine Baugenehmigung für einen Funkmasten wurde an die Deutsche Funkturm GmbH erteilt, wie Sprecher Tim Grebner erläutert. Mit welchem Anbieter die Gesellschaft zusammenarbeite, wisse man nicht. In der Regel, so Grebner, sei es aber die Telekom. Bei der Stadt rechnet man damit, dass der Funkmast Ende November oder Anfang Dezember in Betrieb geht.