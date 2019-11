Der Film "In my Room" ist eine hervorragend komponierte Zeitreise. In dem Drama des Berliner-Schule-Regisseurs Ulrich Köhler verschwindet eines Tages die gesamte Menschheit spur- und grundlos - bis auf einen einzigen Mann. Der Film ist am Mittwoch, 13. November, beim "Mittwochskino" im Alten Kino zu sehen. Karten können unter (08092) 255 92 05 oder unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.