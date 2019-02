5. Februar 2019, 22:15 Uhr Mitten in Zorneding Wer hat an der Uhr gedreht?

Wie eine ausnahmsweise pünktliche S-Bahn es schafft, die Fahrgäste erst zu verwirren und dann doch verspätet loszufahren

Kolumne von Karin Kampwerth

Auch wenn die Überschrift dieser Kolumne etwas anderes vermuten lässt: Hier geht es nicht um den Titelsong aus der TV-Zeichentrickserie "Der rosarote Panther", dessen tierischer Held Paulchen Panther Kinder in den 1970er Jahren mit seinen Abenteuern belustigte. Es geht um die S-Bahn, die sich an Chaostagen wie diesen, wenn die winterliche Jahreszeit unglücklicherweise mit Schnee und Kälte zusammenfällt, eines Tricks bedient, den sich in der Kommandozentrale für störanfällige Signale und Weichen vielleicht ein Literaturfreund ausgedacht hat.

So beschreibt Bestseller-Autor Martin Suter in seinem Roman "Die Zeit, die Zeit", wie man die Vergänglichkeit überrumpeln, ja die Uhr gar zurückdrehen kann. Das Prinzip ist umwerfend einfach: Man versetze die äußeren Bedingungen wieder exakt in den Zustand, in dem sie zu dem Zeitpunkt erschienen waren, den man wiederherstellen möchte. In Suters Roman geht es freilich um tragische Schicksale. Der Protagonist Martin Taler sucht verzweifelt nach dem Mörder seiner Frau. Sie wurde scheinbar grundlos vor der Haustür erschossen. Auch Talers kauziger Nachbar Knupp hofft auf ein Wiedersehen mit seiner verstorbenen Gattin. Ein dennoch unterhaltsames Buch um Verschwörungstheorien und deren Versuch, die physikalische Größenart auszuhebeln, wonach die Zeit nun einmal eine unumkehrbare Abfolge von Ereignissen beschreibt.

Aber genug gespoilert und zurück dazu, was das alles mit der S-Bahn zu tun hat. Nämlich dieses: In Zorneding sollte die 9.22-Uhr-Bahn laut DB-App verspätet um 9.24 Uhr abfahren. In den Bahnhof ein rollte der Zug laut Smartphone-Zeit aber bereits um 9.21 Uhr. Und auch die Anzeige am Bahnsteig verkündete: "S6 nach Tutzing, Abfahrt in einer Minute." Die Fahrgäste steigen zu, freuen sich, dass sie doch noch pünktlich loskommen. Doch es geschieht: Nichts! Kein Wunder, denn die Monitore, die in den neuen S-Bahnen sympathische Werbefilmchen zeigen oder darauf hinweisen, dass die Passagiere ihr Gepäck unter die Einzelsitze schieben können, weisen als Uhrzeit 9.20 aus. Zwei Minuten später, Monitorzeit 9.22 Uhr, Echtzeit laut Handy und Bahnhofsuhr 9.24 Uhr, setzt sich die Bahn in Bewegung. Im Prinzip also verspätet, aber dennoch pünktlich, weil die Uhr im Zug einfach nachging.

Ob nun bewusst an der Zeit gedreht wurde, oder nicht: Paulchen Panther und Martin Suter hätten es nicht besser ausdrücken können.