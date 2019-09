Dass die Zornedinger bislang mit ihren Glasfaseranschlüssen nicht die allerbeste Erfahrung gemacht haben, ist bekannt. Aber mal wirklich: Pillepalle, dass es ein paar Jahre Verzögerung bei der Verlegung der Kabel gab. Surft man halt auf seiner alten Leitung weiter. Wurscht, dass technisch - sagen wir mal - tieferbegabte Menschen Löcher für den Anschluss in Häuserwände bohren wollen, wo sie garantiert nicht hingehören. Kommt ja eh schnell ein neuer Subunternehmer, der es vielleicht besser weiß. Gegessen auch all die Pannen und Netzausfälle, mit denen sich jene rumschlagen müssen, die als erste angeschlossen wurden. Der alte Provider ist bei vielen als Backup noch da. Will heißen: Ob man nun mit Anbieter XY online unterwegs ist oder mit Z, spielt nicht wirklich eine Rolle, denn es funktioniert irgendwie schon.

Dass es aber auch ohne Glasfaser noch schlimmer geht, bekommt eine Zornedinger Familie zu spüren, deren Internetanschluss und somit das Wlan seit vorigen Donnerstag gestört ist, sprich: Nichts geht mehr! Kein Netflix, kein Snapchat, keine Instagram-Story, was vor allem die Kinder ärgert, denn das Datenvolumen ihrer Handys ist ohne Wlan schnell am Limit. Ganz abgesehen davon, dass Schule inzwischen online geht und die Tochter Mühe hat, ihre Hausaufgaben zu machen, weil sie diese nicht abrufen kann (siehe Datenvolumen). Fast schon nebensächlich, dass bei den Eltern weder Homeoffice noch die Möglichkeit funktioniert, sich via Mediathek online die verpasste Heute-Show von vorigem Freitag anzusehen. Dafür telefonieren sie täglich mindestens einmal mit den verschiedenen Callcentern ihres Providers.

Der versprach noch am Donnerstag, dass gleich am Freitag ein Techniker der Telekom, die die Hoheit über die Leitungen besitzt, nachsieht und spätestens Samstag einen Hausbesuch mache, wenn er Freitag nicht fündig wird. Was am Samstag bestätigt und der Techniker bis 16 Uhr angekündigt wurde. Der Anruf um 15.55 Uhr ergab die Mitteilung, dass das nun so auch nicht gemeint gewesen wäre. Ein Techniker wäre zwar bestimmt irgendwo im Ort gewesen, was man aber nicht wisse, weil der um 16 Uhr Feierabend habe. Übers Wochenende müsse man sich schon gedulden.

Und am Montagmorgen? Eine SMS, dass man doch bitte einen Termin mit einem Techniker ausmachen möge. Erneuter Anruf, schließlich sei der Techniker doch schon Freitag und Samstag da gewesen. Erstaunen auf der anderen Seite der Leitung. Man habe doch noch gar keinen Termin ausgemacht. Bleibt die Erkenntnis: Ach, hätte man doch endlich Glasfaser. Blöd nur, dass die umgehende Nachfrage nach dem immer noch nicht verlegten Kabel damit beantwortet wurde, dass dieses doch längst vorhanden sei und einer der vielen Subunternehmer den Anschluss auch schon abgerechnet habe.