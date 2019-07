29. Juli 2019, 21:39 Uhr Mitten in Weißenfeld Dumme Gedanken

Umleitung, Nieselregen und vielfache temporäre geistige Umnachtung: Reflexionen zum Stau am Montagmorgen

Kolumne von Karin Kampwerth

Wer im Stau steht, kommt auf seltsame Ideen. Zum Beispiel, mal zu googeln, was es mit der Redensart "Zwei Doofe - wahlweise auch zwei Dumme -, ein Gedanke" auf sich hat. Doch bevor es damit weiter geht, sei hier vorsichtshalber festgestellt, dass der Motor des Autos während der Stausteherei selbstverständlich aus war. Der einzige Umstand übrigens, der es erlaubt, das Smartphone ausnahmsweise am Steuer bedienen zu dürfen. Aber zurück zu den Doofen respektive Dummen.

Interessant zum Beispiel, dass es sich dabei um eine eher selbstironische und keinesfalls beleidigende Aussage handeln soll, die angeblich erst im letzten Viertel das 20. Jahrhunderts entstanden ist. Als Beleg dafür wird der 1988 erschienene Roman "Caroline unterm Freiheitsbaum" von Brigitte Struzyk genannt. Zitiert wird die Textstelle "Und erst, als sie den Marktplatz überqueren, bemerken sie, dass ihre Kinder fehlen. Zwei Dumme, ein Gedanke, rufen sie aus einem Munde: 'Röschen! Auguste!'" Und wer hätte etwa gedacht, dass es sogar ein Kartenspiel gibt, das nach dieser Kombination aus doppelter temporär geistiger Umnachtung benannt ist? Die Spieler sollen der Beschreibung nach herausfinden, was der andere denkt.

Keine schwere Aufgabe mitten im Montagmorgenstau, wenn Dutzende Leidgenossen, die sich von Wolfesing und Vaterstetten aus kommend Stoßstange an Stoßstange durch Weißenfeld quälen, Mitspieler wären. Geschlagene 25 Minuten dauert es, bis die A 94 erreicht ist. Ausreichend Zeit, neben der Googelei darüber zu sinnieren, was wohl der Grund für dieses hohe Verkehrsaufkommen sein mag. Die Baustelle in Ebersberg, die den Weg in Richtung Autobahnauffahrt bei Forstinning versperrt? Möglich. Wahrscheinlicher ist es aber wohl einfach das Wetter. Wer nicht im Dauernieselregen zur S-Bahn eilen wollte, dachte womöglich dasselbe, wie die Autorin: "Heute fahre ich ausnahmsweise mal mit dem Auto." Tatsächlich ein dummer Gedanke.