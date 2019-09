Wer schon einmal eine Sitzung des Poinger Gemeinderates besucht hat, der weiß, dass der Kulinarik hier eine tragende Rolle zukommt. Während so manch eine Gemeinde nicht einmal einen Tisch parat stellt, damit Schreiberlinge Diskussionen und Beschlüsse ordentlich protokollieren können, tischen die Poinger so allerlei auf: Eine Auswahl an belegten Semmeln, die sich sehen lassen kann. Oft mit einem Schmankerl, nämlich ein liebevoll hineingespießtes Holzstäblein mitsamt Traube. Bei der jüngsten Zusammenkunft der Gemeinderäte war die obligatorische Traube auf so manchen Häppchen sogar durch eine getrocknete Tomate ersetzt. Eine wahre Gaumenfreude. Für den adäquaten Abgang stehen Wasser und Apfelschorle bereit. Und wenn es mal länger geht, gibts auch Koffein in Form von Kaffee und Cola. Fehlt eigentlich nur noch das Bier zum Anstoßen auf ein solch schönes Sitzungsambiente.

Manchmal kommt es vor, dass sich die Kulinarik wie ein roter Faden durch die Sitzungen der Gemeinderäte zieht. Etwa am vergangenen Donnerstag, als Bürgermeister Albert Hingerl in einer Bekanntgabe Obst thematisierte: Rund 150 Bäume zieren zahlreiche Streuobstwiesen, die im Besitz der Gemeinde sind. Sofern die Bäume dadurch nicht beschädigt werden, ist jeder herzlich eingeladen, sich an den reifen Früchten zu bedienen. Nun war es aber in den vergangenen Jahren so, dass ein großer Teil von dem Obst nicht in den Körben der Poinger landete, sondern auf der Wiese: Viele von den Früchten wurden nicht geerntet, überreif und vergessen fielen sie irgendwann von den Bäumen hinab und ergaben sich dem Schicksal der Natur.

Wer die Kaltgetränke in den Sitzungen schon in nachhaltigen Glasflaschen serviert, der sollte auch etwas gegen das Verschwenden von Nahrung tun - vor allem, wenn deren Ökobilanz so herausragend ist, wie bei dem Obst, das an den gemeindlichen Bäumen baumelt: Transportwege gibt es quasi nicht, und dass die Gemeinde Pestizide zum Düngen einsetzt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Diesen nachhaltigen Faktor der Streuobstwiesen hat die Verwaltung genau so erkannt - Poing wäre nicht Poing, wenn dort nicht konsequent gedacht würde. Aus diesem Grund hat sich die Gemeinde dazu entschieden, ab sofort einen Teil der Früchte zu Obstbrand verarbeiten zu lassen. Nichts wird mehr verschwendet. Da bleibt nur abzuwarten, ob in der nächsten Sitzung des Gemeinderates die Apfelschorle auch konsequent durch Apfelbrand ersetzt wird. Die Gemeinderäte würde es sicherlich freuen. Und die Schreiberlinge sowieso.