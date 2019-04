3. April 2019, 22:14 Uhr Mitten in Kirchseeon Neues aus dem Fanshop

Wie Fußballklubs sind auch Gemeindeverwaltungen einfallsreich, was das Merchandising betrifft. Doch es gibt einen großen Unterschied

Von Andreas Junkmann

Sogenanntes Merchandising gilt ja gemeinhin als einfache Methode, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Man nehme einen Gegenstand von geringem bis gar keinem Wert, drucke darauf ein bekanntes Logo und schon kann man das ursprüngliche "Glump" zu einem Vielfachen seines Einkaufspreises feilbieten. Gar meisterhaft verstehen sich heutzutage Fußballvereine auf diese Form der Geldeintreibung. Nicht ohne Grund wird der Verkauf von Fanartikel bereits in die Ablösesummen mit eingerechnet - und da kann man für einen etwas populäreren Kicker dann schon mal ein paar Millionen mehr auf den Tisch legen. Es rechnet sich schließlich bald.

Doch nicht nur große Fußballclubs haben findige Marketingabteilungen, auch im Kirchseeoner Rathaus hat sich offenbar jemand Gedanken darüber gemacht, wie man die Fans der Marktgemeinde mit entsprechendem Equipment versorgen kann. Im aktuellen Gemeindeblatt wird die diesjährige Produktpalette vorgestellt. Neben den beliebten Klassikern wie Thermo-Kaffeebecher, Kappe oder Schlüsselanhänger - alles natürlich mit dem Wappen der Marktgemeinde bedruckt -, gibt es heuer auch wieder das kuschelig-weiche Kirchseeon-Duschhandtuch und ein mobiles Ladegerät.

In diesem Jahr dürfen sich die eingefleischten Anhänger der Marktgemeinde außerdem auf ein echtes Highlight freuen: Ganz neu im Sortiment ist das Taschenwerkzeugset mit Kirchseeon-Logo. Wie im Gemeindeblatt beschrieben, "ein praktischer Begleiter für Hand- und Hosentasche". Neben einem Messer, einer Nagelfeile und einer Schere, sind darin auch Kugelschreiber, Pinzette und Zahnstocher enthalten. Ideal für all jene Abenteurer also, die sich zwischen Kirchseeon und Eglharting in die unberührte Wildnis wagen.

Die Kirchseeon-Fans werden also für diese Saison wieder bestens gerüstet sein. Einen signifikanten Unterschied zwischen der Gemeindeverwaltung und kommerzgierigen Fußballvereinen gibt es dann allerdings doch. Das Merchandising wird in der Marktgemeinde zum Selbstkostenpreis angeboten - also ohne die branchenübliche Preissteigerung. Bleibt zu hoffen, dass man angesichts der klammen Haushaltskasse hier nicht bald einen anderen Weg einschlägt.