26. November 2018, 22:03 Uhr Mitten in Kirchseeon Licht an für Raser

Die Kirchseeoner haben sich einen Trick ausgedacht, um den Verkehr schon vor dem Ortsschild langsamer zu machen. Allerdings hat der seinen Preis

Kolumne von Andreas Junkmann

Man muss kein notorischer Verkehrssünder sein, um nicht schon mal von einem finster dreinblickenden Smiley am Ortseingang empfangen worden zu sein. Anbieter von diesen Tempodisplays gegen Raser sprechen hier vom sogenannten "Sadly" - ein rot leuchtendes Pendant zu seinem fröhlichen grünen Zwilling also. Das traurige Gesicht des Sadlys bekommen all jene Autofahrer zu sehen, die sich nicht an die vorgegebene Geschwindigkeitsbegrenzung halten - verbunden mit der Hoffnung, dass sich das durch den mitleiderregenden Anblick ändert. Ein psychologischer Kniff der Kommunen also, um die Straßen sicherer zu machen.

Die Marktgemeinde Kirchseeon möchte Schnellfahrer nun sogar schon vor dem Ortsschild ausbremsen. Entlang der B304 am Spannleitenberg soll auf Beschluss des Gemeinderates nämlich gleich eine ganze Armee an Sadly-Simulatoren entstehen. Der Plan sieht wie folgt aus: Elf Straßenlaternen sollen entlang der Fahrbahn aufgestellt werden, um Autofahrern - vor allem nachts - vorzugaukeln, sie wären bereits im Ort. Dann ist es dort so hell, dass automatisch langsamer gefahren wird, so die Hoffnung der Gemeinderäte. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings. Die Gemeinde muss für diese Idee nicht nur ganz tief in die Trickkiste, sondern auch in die Haushaltskasse greifen. Waren die Kosten ursprünglich mit 40 000 Euro veranschlagt, sind nun mehr als 61 000 Euro für das Projekt fällig.

Das liegt daran, dass Kirchseeon für sein Vorhaben ganz spezielle Masten braucht. An Straßen, auf denen Autos schneller als 50 Kilometer pro Stunde unterwegs sind, müssen diese laut Gesetz aus besonders biegsamem Material gebaut sein. Ganz einfach für den Fall, dass der erhoffte Sadly-Effekt dann doch mal ausbleibt und ein Raser die Laterne gänzlich unbeeindruckt über den Haufen fährt.