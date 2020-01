Die Frage nach dem richtigen Namen ist grundsätzlich eine schwierig zu beantwortende und zwar ganz unabhängig davon, wer oder was benannt werden soll. Viele Eltern kennen das Problem, jedenfalls wenn sie es nicht auf dem einfachen Weg à la "Kevin" und "Chantalle" lösen. Auch wer beispielsweise ein neues Schiff auf die Reise schicken will, sollte bedenken, dass zwar die Champagnerflasche am Bug eines Kreuzers gleichermaßen zerschellt, wie an jenem eines Kreuzfahrtschiffes - aber vermutlich weder besonders viele Urlauber gerne ihre Freizeit auf der MS Conan der Barbar verbringen wollen, noch es besonders einschüchternd wirkt, wenn eine Flotille von der Fregatte Regenbogeneinhorn angeführt wird. Im Bereich Obst und Gemüse ist die Wahl der Namen meist eher botanisch nüchtern, von der Kartoffel einmal abgesehen, die traditionell den Vornamen der Frau oder Tochter des Züchters trägt - ob das nun ein Kompliment ist, wurde nie bis zur letzten Gewissheit beantwortet. Doch auch anderes Obst trägt zunehmend menschliche Vornamen, wie kürzlich ein Hofladen in Kirchseeon bewiesen hat.

Dort wurde, wie auf einem großen Plakat zu lesen war, die Orange "Schorschi" feilgeboten, die neben eher orangentypischen Eigenschaften - süß und saftig - eben mit ihrem eher ungewöhnlichen Namen auffiel. Schließlich dürfte es trotz voranschreitenden Klimawandels noch einige Zeit dauern, bis auch hierzulande das Berufsbild der Orangenzüchterin Zukunft hat - welche dann ihre neue Sorte nach ihrem Angetrauten oder Erstgeborenen benennen kann. Wenn nun wohl also kein echter Schorschi für die Orange Pate gestanden hat, ist ihr Name vielleicht die Antwort auf unvereinbare Sehnsüchte nach regionalen Nahrungsmitteln einerseits, und nach bunter Vielfalt auf den Tellern andererseits. Oder wie es Gerhard Polt einmal, freilich in etwas anderem Zusammenhang, formulierte, ist es manchmal doch etwas "überraschend, diese enorme Exotik, die wo da auf einen zukommt". Die Lösung ist schnell gefunden, die exotischen Nahrungsmittel müssen sich eben besser integrieren. Künftig gibt es im Obstregal die Kiwi "Kare" und die Mango "Mary", die Banane "Bepperl" und die Zitrone "Zenzi". Wer sich nachhaltig ernähren will, fragt bald nach Quirin Quinoa und Toni Tofu.

Lediglich bei der Birne gibt es eine Ausnahme, da ist es genau andersherum. Sie kommt zwar von da, heißt aber grundsätzlich "William". Darauf ein Prosit.