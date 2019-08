11. August 2019, 22:09 Uhr Mitten in Kirchseeon Beehren Sie uns bald wieder

Der Wertstoffhof der Marktgemeinde wird von Schrottdieben heimgesucht - und das gleich mehrmals in einer Nacht

Kolumne Von Wieland Bögel

Woran man einen guten Laden erkennt? Na klar: an der zufriedenen Kundschaft. Und wie erkennt man diese? Auch klar: an wiederholten Besuchen im Etablissement, eventuell sogar zu nachtschlafender Zeit, so zu sehen bei so manchem Geschäft, das sich dann mit der Bezeichnung "Trend" schmücken darf. Dies alles vorausgesetzt, haben sie in Kirchseeon am Wertstoffhof alles richtig gemacht. Dort kommt die zufriedene Kundschaft nicht nur immer öfter, sondern auch zu Zeiten, auf die man selbst in den Klitschen mit dem angebissenen Obst auf dem Firmenschild neidisch wäre.

Dennoch, ganz glücklich ist man in der Marktgemeinde darüber nicht, denn - so zufrieden die Kundschaft auch sein mag - es fehlt ein entscheidendes Detail: dass für die Ware auch ein pekuniärer Ausgleich erfolgt. Wie nämlich die Ebersberger Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung schreibt, wurde der Wertstoffhof Kirchseeon in der Nacht auf Samstag von Dieben heimgesucht. Was nur auf den ersten Blick erstaunt, denn neben gammligen Gartenabfällen, morschen Möbeln und nutzlosem Nippes bietet so eine Recyclingeinrichtung durchaus einiges an Wert - wenn man weiß, wo. Was auf die unbekannten Wertstoffdiebe offenbar zutrifft, laut Polizei interessierten sie sich für den Inhalt des Elektroschrott-Containers, wo es einige interessante Edelmetalle abzustauben gibt. Bemerkenswert ist hier dabei, dass die Diebe offenbar gleich zweimal im Abstand weniger Stunden kamen, laut Polizei gegen 22.30 Uhr am Abend und nochmal gegen 2.30 Uhr in der Nacht. Dabei überkletterten sie insgesamt viermal einen etwa zwei Meter hohen Zaun - da muss die Ware schon von exzellenter Qualität gewesen sein.

Woraus sie genau besteht, ist laut Polizei aber nicht bekannt. Die sucht nun nach der zweifelhaften Kundschaft, wer also zufrieden dreinblickende Leute mit Säcken voller Elektroschrott bemerkt hat, möge bitte unter (08092) 82 68-0 in der Inspektion anrufen.