Frühmorgens in Grafing, nahe Ortszentrum. Es herrscht reger Berufsverkehr. Eigentlich wurde hier alles getan, um Fußgängern das sichere Überqueren der Straße zu erleichtern. Es gibt eine Ampel mit Rufknopf, in der Mitte der vergleichsweise breiten Fahrbahn befindet sich eine Insel. Eine Insel? Ja, und wenn man genauer darüber nachdenkt, liegt hier schon der Hund begraben. Denn vermutlich haben die Verkehrsplaner bereits damit gerechnet, dass manche Fußgänger die Überquerung der Straße nicht in einem Grünzug schaffen. Weil die Zeit kurz ist. Weil sie nicht gut zu Fuß sind. Oder aus tausend anderen Gründen.

Das nämlich lässt sich jeden Morgen beobachten, wenn Hunderte Schüler zur Grafinger Grundschule strömen. Viele von ihnen stranden an genau jener Ampel mit der Insel, an der in der Früh überdies zwei Lotsen bereit stehen. Doch von einem geordneten Überqueren trotzdem keine Spur. Keine Chance. Denn die Grünphase dieser Ampel ist so kurz, dass es schon verdammt gutes Timing braucht, um auf der zweiten Hälfte der Fahrbahn nicht in den roten Bereich zu geraten.

Den allermeisten Kindern aber ist das offenbar nicht bewusst. Die einen träumen und trödeln, als gebe es keinen Gong zu Schulbeginn, die anderen kommen angerannt wie die Wilden, angelockt vom verheißungsvoll grünen Licht. Als Lotse ist man da schwer gefordert. Die einen muss man scheuchen, die anderen bremsen. Und hat sich erst mal eine große Traube hinter der Kelle angesammelt, gibt es bei Grün sowieso kein Halten mehr. Dann trottet die bunte Karawane stur über die Straße, Ampelschaltung hin oder her. Sogar die ein oder andere Mutter legt in diesen Momenten keine sonderliche Eile an den Tag. Und die Lotsen? Halten brav ihre Kelle über die ganze Schweinerei.

Doch was lernen die Kinder daraus? Bei Rot drüber gehen ist schon okay? Vielleicht bräuchte es also noch einen dritten Verkehrshelfer, der sich direkt auf die Insel stellt und die Kinder bei Bedarf am Weitergehen hindert. Oder man verlängert die Grünphase der Fußgänger um ein paar Sekunden, wenigstens in der Früh. Aber nein, das wäre ja viel zu einfach. Außerdem könnte es dann Stau geben, und den fürchten die Verkehrsplaner bekanntlich am allermeisten.