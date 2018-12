23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Mitten in Grafing Gut, Güter, Ladenhüter

Wer die Güterbörse für den Landkreis studiert, kann so manches über das Glück des Schenkens erfahren

Kolumne von Korbinian Eisenberger

Stimmt es wirklich, dass Schenken glücklicher macht, als beschenkt zu werden? Der Freizeitsportler Homer Simpson hat das einmal ausprobiert und seiner Frau Marge eine Bowlingkugel zum Geburtstag geschenkt. Und ja, er hatte recht: Es gibt kaum einen größeren Moment, als wenn man seiner Partnerin einen Sky-Receiver mit dem Champions-League-Paket überreicht. Oder eine nagelneue Playstation IV mit dem Spiel "Zombie Army Trilogy", wo die Kugel, so heißt es, "die fauligen Eingeweide der Untoten zerreißt". Oder eben eine reale Kugel, die Kegel umschmeißt.

Dieser kleine Exkurs hilft, um eine Idee dafür zu bekommen, warum es im Aushang der "Güterbörse" für den Landkreis Ebersberg zu Einträgen wie diesen kommt: "Zu verschenken: ein Sportgerät für Arme und Beine zum Draufsitzen". Beim Anbieter, so ist zu erfahren, handelt es sich um eine Person mit Wohnsitz in Grafing. Jemand, der sein Sportgerät offenbar so intensiv genutzt hat, dass er sehr präzise benennen kann, für welche Körperteile es gedacht ist.

Die fachlich korrekte Bezeichnung des Sportgeräts ist hier völlig unwichtig. Viel entscheidender ist, dass der Besitzer - oder die Besitzerin - das Stück möglichst schnell los wird. Wer also dieser Tage noch einen Menschen fröhlich stimmen möchte, der möge sich für das Präsent aus Grafing erwärmen. Denn, wie schon Homer Simpson wusste: Nur wer schenkt, erfährt wahre Glücksgefühle.