Kein Kind läuft gerne. Spazierengehen? Den meisten ein Graus! Besonders schlimm ist der Weg zur Schule, an dessen Ende ja weder Badespaß noch Gipfelglück warten, sondern etliche langweilige bis anstrengende Unterrichtsstunden. Kein Wunder also, dass in der Früh so mancher seine Gummistiefel partout nicht finden will, oder ganz plötzlich furchtbare Schmerzen hat, im kleinen Zeh oder sonstwo. Da hilft nur: konsequent bleiben - und wirklich nie Chauffeur spielen. Sonst nimmt das Gejammer vermutlich kein Ende.

Allerdings fällt dann so manchem Kind eine andere Masche ein, um sich vor dem unbequemen Marsch zu drücken. "Mama, was kostet ein Taxi zur Schule?", fragt die Siebenjährige eines Morgens, kaum hat sie die Augen aufgeschlagen. Da die durchaus perplexe Mutter nicht sofort eine Antwort gibt, legt die Tochter etwas konkreter nach: "Kann ich das mit meinem Taschengeld bezahlen?" "Natürlich nicht", bekommt sie da zu hören, schon allein aus Prinzip. Und, oh Wunder: Das Kind glaubt's. Das Thema ist gegessen.

Zumindest vorerst. Denn in der Mutter arbeitet die Szene noch gewaltig nach. Woher nimmt eine Siebenjährige aus Grafing, in deren Lebenswirklichkeit Taxifahrten tatsächlich überhaupt keine Rolle spielen, eine solch absurde Idee? Vielleicht hat sie sich das irgendwo abgeschaut. Gibt es womöglich tatsächlich Kinder, die mit dem Taxi in die Grundschule kutschiert werden? Und was bedeutet dieser durchaus bedenkliche Erfindergeist für die Zukunft? Womöglich wird diese Tochter ihre Eltern noch mit Fragen ganz anderen Kalibers konfrontieren, wenn sie ein bisschen älter ist. Papa, müssen Kinder eigentlich ins Gefängnis, wenn sie etwas anstellen? Wie kann man einen Urlaub in der Südsee abstauben? Wo gibt es eine Pistole zu kaufen? Was kostet das Abitur? Eijeijei. Das mag ja was werden...