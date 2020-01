Bitte einmal Hendlbrocka to go

Wer no problems mit seiner face area hat, sollte mal seine bubble verlassen und sich als pin-up-boy oder cover girl bei einer model company vorstellen. Haben Sie's verstanden? Oder sehen Sie auch nur noch Denglisch?

Wer jetzt schon genervt ist von dem leserunfreundlichen Duktus dieser Kolumne, der sei entwarnt: Es wird besser. Bayerischer, genauer: bairischer. In Glonn nämlich ist man auf eine revolutionäre Idee gekommen, um dem inflationären Gebrauch englischer, zurechtgepfriemelter Vokabeln Einhalt zu gebieten. Man rebavarisiert. Nicht "Coffee to go" gibt es an der dortigen Tankstelle, nein, es gibt laut großem, für alle Passanten gut sichtbarem Schild "Kaffä aufd Hand". Hätte man das früher, noch vor der to-go-time, so gesagt? Nein, bestimmt nicht. Aber allein dieses schöne Wort-Beieinander, das bei mehrmaliger Wiederholung schon einen eigenen Rhythmus entwickelt, rechtfertigt alle Anglizismen dieser Welt.

Seien wir an dieser Stelle einmal utopisch und genießen einen kleinen Ausblick in eine rebavarisierte Sprachlandschaft: Allein aus kosmetischer Perspektive ein, Verzeihung, Burner. Das facelifting etwa wäre ab jetzt eine Verscheenerung für Gsichtskrapfn, statt Lipgloss würde man Glanzg'schmier fürs Mei kaufen, und statt zum Bleeching ginge man zum Zahngeib-Wegmacha. Wer den Biker-Look für sich wählt, hätte ab nun ein Motorradlfahra-Gfries und könnte statt Chicken McNuggets Hendlbrocka bestellen. Oder auch ois, wos einegäht statt All-you-can-eat. Statt Partypeople gäbe es die Zuagsoffanen, die sich vorm Feiern beim Ganzkörper-Fingerhakln verausgaben und nicht beim Power-Workout. Nonsens wäre absoluta Kaas, das Cookie Monster das Platzerl Viech, und ein Splattermovie einfach a Fuim mit fui, fui Bluad.

Genug, genug? Warten wir's ab. Vielleicht folgt ja der Rebavarisierung in ein paar Jahrzehnten eine erneute Re-Englischisierung. Und diese Ausführungen hier erweisen sich wider Erwarten dann als Absolutely Cheese.