Goldlocken und Goldbären, diese Mischung zu einem erfolgreichen Produkt zu versilbern, das haben sich wohl die Erfinder der Haribo-Werbung in den frühen 90ern gedacht und Moderator Thomas Gottschalk mit den bunten Gummitieren kooperieren lassen. 24 Jahre hielt diese fruchtige Liaison, dann war Schluss. Trotzdem ist "Haribo" seitdem in aller Munde, auch gern als Synonym für "Gummibärchen". Was jedoch nur die wenigsten wissen: Haribo bedeutet mehr als nur das. In seinem Namen spiegelt sich nämlich der des Firmengründers und dessen Heimatstadt wider: Hans Riegel Bonn. Ebenso versteckt sich in dem Waffelschmaus Hanuta die Haselnusstafel, in der Sportmarke Adidas eine Koseform des Gründerbruders Adolf Dassler und nicht zuletzt in Lego die dänischen Wörter "Leg godt", übersetzt: Spiele gut.

Apropos Dänemark. Ahnungslos betritt man im etwa 1159 Kilometer entfernten Ebersberg die Tauschzentrale, einen Second-Hand-Laden, der eine große Auswahl an gebrauchter Erwachsenen- und auch Kindermode bereit hält. Kaum steuert man auf das Kinderregal zu, schreit einem ein Aufdruck entgegen, der Babybodys anpreisen soll: "Me too", prangt dort in großen Lettern. Me too? Wo ist der Hashtag? Oder zumindest die versteckte Kamera? Antwortlos schlenkern die Bodys am Bügel. Der Sprachlosigkeit folgt eine langsame Morgendämmerung: In diesem Fall ist "Me too" keine feministische Kampfansage, die nun auch schon für die Allerkleinsten käuflich zu erwerben ist, sondern wirklich und ohne Witz ein Markenname.

Tatsächlich gibt es dieses dänische Unternehmen schon seit 2001, und es hat, anders als Harvey Weinstein und Konsorten, die seit Herbst 2017 aufbrandende #Me Too-Debatte überlebt. Die Frage ist, ob der Name der Marke immer noch verkaufsfördernd ist.

Auf der dringend anzuratenden Suche nach einem neuen Namen könnten sich die Dänen in Sachen Marken Branding übrigens an ihre deutschen Kollegen halten, die sich gern mal über ihre Nachbarn lustig machen. Der erste Baumarkt, der 1970 eröffnet wurde, sollte nämlich eigentlich nach dem französischen Wort "Hobby" tituliert werden, so sagt es die Legende. Weil die Franzosen jedoch schwerlich das "H" aussprechen können, wurde daraus der Name, den wir heute kennen: Obi.