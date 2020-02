Zwei oder drei frühchristliche Heilige sollen schuld daran sein, dass an diesem 14. Februar wieder allüberall die Romantik ausbricht. Wer mit dem Valentinstag weniger am Hut hat, kann sich wenigstens mit preisreduzierten Süßigkeiten eindecken

Tja, da isser schon wieder. Der Valentinstag. Große Verliebtheit allüberall, schwebende Herzen, Blüten statt Graupelschauer sieht man vom Himmel fallen, selbst die Hundekacke auf der Straße verströmt an diesem Tag den Duft von Rosenwasser. Dass der 14. Februar herhalten muss als Datum des absoluten Romantik-Wahnsinns, daran sind wohl zwei oder drei frühchristliche Heilige namens Valentin Schuld, die alle im dritten Jahrhundert unserer Zeitrechnung den Märtyrertod in Rom starben. Einer von ihnen soll verliebte Paare getraut oder ihnen Blumen geschenkt haben. Nix Genaues aber weiß man nicht. Fest steht, dass das Fest der Liebe im Februar, pünktlich sieben Wochen nach dem Fest der Liebe im Dezember, einem ganz schön die Kohle aus dem gerade wieder aufgeforsteten Portemonnaie ziehen kann.

Zum Glück hat das auch die Geschenkindustrie im Landkreis Ebersberg entdeckt. Sie bietet Galanterien und Romantikideen in allen Facetten, so dass selbst der letzte Geizhals sich vielleicht dieses Jahr zu einem Präsentchen für sein geliebtes Valentinchen durchringen kann. Klar, Candlelight-Dinner in den einschlägigen Wirtshäusern sind jetzt vielleicht nicht immer das, was frau sich von ihrem Romeo erhofft; es sei denn, der Koch lässt sich etwas Besonderes einfallen und drapiert etwa die Weißwürschte herzförmig um den (Achtung, Steilvorlage für ein Kompliment!) süßen Senf.

Lokale Kosmetikstudios werben mit valentinstäglichen Geschenkvorschlägen, die das Äußere der Beziehung aufwerten sollen, aber auch Potenzial haben, das Innere ebendieser zu sprengen: Gutscheine für Gesichtsbehandlungen gegen unreine Haut und Falten zum Beispiel. Atemberaubende Sträuße aus einem tollen Blütenmeer versprechen ortsnahe Floristen. Ganz kostenlos sind die Segnungsgottesdienste zum Valentinstag, welche diverse Kirchen im Landkreis anbieten; umsonst abgestaubt werden können Blüten-Gimmicks aber auch bei der Primelaktion der Frauenunion in Grafing. Am einfachsten macht es dem kalorienbewussten Schenker Ebersbergs Bürgermeisterkandidat Josef Peis. Obwohl er den Valentinstag für eine überholte Erfindung hält, lädt Peis am selbigen zum Verzieren einer Keramikschüssel. Was gibt es auch Figurschonenderes, Haltbareres und Kinder-Kompatibleres?

Wer sich trotz allem denkt: Valentinstag kann mich mal, der darf auch bei Netto die extra zum Liebestag reduzierten Schokopralinen kaufen und seinem Partner, ganz oldschool, einen gemütlichen Abend mit Netflix schenken.