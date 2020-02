Ja, ist denn heut schon wieder der 5. November? Das könnte man sich derzeit fragen, wenn man das Schaufenster eines im Stadtzentrum angesiedelten Optikers passiert. Die ausgestellten Brillengestelle nämlich werden flankiert von Masken aus Porzellan. Aber nicht irgendwelchen Masken, nein: Guy-Fawkes-Masken, das ist der Typ, der jährlich am fünften November die Briten auf die Straße bringt, um die "Bonfire Night" zu feiern und Puppen mit seinem Konterfei zu verbrennen.

Kurzer Rückblick in der Geschichte: Um den Katholiken zu ihren Rechten zu verhelfen, wollte Guy Fawkes - auch Guido genannt - gemeinsam mit etlichen Mitverschwörern im Jahr 1605 das Englische Parlament in die Luft sprengen. Mit 36 Fässern Schwarzpulver. Sein Plan wurde vereitelt, er und seine Pulvercrew zum Tode verurteilt durch den Strang. Bitte: Hä? Den soll man kennen?

Nur Geduld. Guidos Gesicht wurde wenige hundert Jährchen später wieder entdeckt und, zuerst in der Graphic Novel, dann im gleichnamigen Film "V wie Vendetta", als Maske für den heldenhaften Protagonisten V eingesetzt. Seitdem gilt die Maske als Sinnbild des Protests gegen die Tyrannei.

Was also wollen uns die Guy-Fawkes-Masken inmitten der Sehhilfen im tiefsten Ebersberg sagen? Vielleicht: Occupy Brill-Street! Nieder mit der Tyrannei der Sehschärfe! Welcher Kurzsichtige kennt das nicht, den Schockmoment, in dem er die Brille auf die Nase setzt und wieder die Welt in ihren harten, gnadenlosen Konturen wahrnimmt. Sehnt man sich da nicht manchmal in die bunte Verschwommenheit zurück, die so viel mehr offen lässt? Vielleicht wollen die Masken aber auch genau das Gegenteil sagen: Schau genau, dann erkennst du den wahren Tyrannen. Der da könnte sein: Zeitdruck. Schlechtes Essen. Ein stinkiger Sitznachbar in der Bahn. Oder Stau. Langweilige Gespräche. Das Smartphone.

Am wahrscheinlichsten ist, dass die Guy-Fawkes-Masken beim Optiker eigentlich nur den Fasching symbolisieren sollen, der sich in leisen Schritten anschleicht. Schade eigentlich. Hmpf. Aber soll ja trotzdem noch nie geschadet haben. So ein bisschen Nachdenken über die wahren Tyrannen des Alltags.