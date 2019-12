Ein Espresso für mehr als zehn Euro? Das ist in der Kreisstadt unter bestimmten Voraussetzungen durchaus möglich - und immer noch billiger als am Markusplatz in Venedig

Und jetzt, kurz vor dem Ende der Mittagspause, noch ein bisschen Dolce Vita. Das mag er sich vielleicht gedacht haben, der Passant, der neulich auf einen Espresso in eine Ebersberger Pizzeria schlenderte. Der Kaffeegenuss jedoch währte gerade so lange, bis er wieder vor seinem Auto stand und das Knöllchen entdeckte: zehn Euro, wegen fehlender Parkscheibe. Wacher war er wohl selten. Zehn Euro für eine Espresso-Pause. Nun weiß ein italienischer Kellner, wie er seine Gäste wieder aufmuntert. Er stellt dem Strafmündigen neben seinen nächsten Espresso ein Glas gratis Leitungswasser und sagt: "Espresso kostet auf dem Markusplatz in Venedig zwölf Euro, bei uns kriegst du ihn sogar noch mit Wasser."

Unter diesem Aspekt sollte man das Falschparken in der Kreisstadt doch mal richtig ausnutzen. Wenn es anderswo sowieso noch teurer ist, wieso nicht hier einfach richtig auf die Kacke hauen? Warum nicht auf dem Gehsteig am Marienplatz seinen Pkw absetzen statt auf den Parkflächen? Die Rosinensemmel, die man in der Bäckerei Schwaiger kauft, schmeckt bestimmt besser, wenn sie 20 Euro mehr kostet; so viel nämlich kann für das Parken auf Gehwegen verlangt werden. Oder der Döner am Bahnhof - ist der geschmacklich nicht sowieso seine 35 Euro plus wert, wenn man dafür auf dem Behindertenparkplatz nebenan parken kann? Etwas mehr kann man sich auch mal eine Pizza to go kosten lassen, etwa wenn man beim ehemaligen Hölzerbräu keinen Platz für sein Auto mehr findet und stattdessen vor der Feuerwehr-Ausfahrt eine kurzzeitige Bleibe für sein Auto entdeckt. Wenn man sich ganz dumm anstellt und das sogar macht, wenn die Feuerwehr ausrücken muss, kostet ein Insalata Mista auch schnell 70 Euro und beschert einen Punkt in Flensburg.

Solcherart hochpreisige Essensbeschaffung kann zwar schnell den Geldbeutel schrumpfen lassen; gleichzeitig erhöhen sich jedoch die Gaumenfreuden. Einer Studie zufolge nämlich schmeckt etwa Wein besser, je teurer wir ihn einschätzen. In diesem Sinne raten wir: Lieber in Ebersberg klotzen statt kleckern. Denn wer braucht schon Venedig?