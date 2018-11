22. November 2018, 21:54 Uhr Mitten in Ebersberg Nächster Punkt: Ohmmm

Man darf sich die Ebersberger als gelassene Menschen vorstellen. Jedenfalls legt das die jüngste Sitzung des Technischen Ausschusses in der Kreisstadt nahe

Kolumne von Wieland Bögel

Wir müssen uns die Ebersberger als gelassene Menschen vorstellen. Tiefenentspannt, im Reinen mit sich, dem Universum und so weiter. Denn die Bewohner der Kreisstadt nutzen jede freie Minute, um sich dem Yoga zu widmen. Jedenfalls konnte den Eindruck gewinnen, wer die vergangene Sitzung des Technischen Ausschusses besuchte. Gleich zwei Tagesordnungspunkte des eigentlich für eher nüchterne Themen wie Bauen und Verkehr zuständigen Gremiums befassten sich mit der fernöstlichen Entspannungstechnik.

So etwa bei der nun schon seit gut zwei Jahren diskutierten Frage, ob im Örtchen Rinding ein Yoga-Studio entstehen darf. Klar doch, so die Meinung der Stadträte - würde doch nur ein alter Schuppen ab- und an dessen Stelle das Studio aufgebaut. Doch das ist nicht so einfach, jedenfalls der baurechtliche Teil. Der Schuppen ist nämlich ein landwirtschaftliches Gebäude und daher auch außerhalb der Ortschaft zulässig. Nicht so das Yoga-Studio, denn es hat ja mit Landwirtschaft nichts zu tun. Wie sich dieses trotzdem umsetzen lässt, ohne einen Präzedenzfall zu schaffen und damit unter Umständen in ganz Rinding einen Neubauboom auszulösen, beschäftigte das Bauamt seit Anfang 2017. Nun war das Werk vollbracht, der Ausschuss verabschiedete bei einer Gegenstimme - die von Philipp Goldner stammte und sich ausdrücklich nicht gegen das Yoga-Haus, sondern den Standort der Parkplätze richtete - die Ortsabrundungssatzung für Rinding. Deren Umgriff ist mindestens so flexibel wie ein geübter Yogi: Er führt um das Anwesen der Antragsteller herum und bildet dabei passenderweise ein Sechseck, dem allerdings die Harmonie eines echten Mandalas etwas abgeht.

Eine spirituell wertvollere Form hat das zweite "Gebäude" mit Yoga-Bezug, mit dem sich der Ausschuss befasste, es ist nämlich kreisrund und handelt sich um eine Jurte. Ursprünglich die mobile Behausung nomadischer Steppenbewohner, über deren Yogabegeisterung wenig Belastbares überliefert ist, soll der Ebersberger Jurtennachbau dauerhaft auf einer Grünfläche hinter dem Parkhaus der Kreisklinik entstehen und Platz bieten für Künstlerisches, was neben Mal- eben auch Yoga-Kurse umfasst. Die Reaktion der Ebersberger fiel auch hier sehr positiv aus, laut Bauamt handelt es sich bei der Yoga-Jurte formalrechtlich um einen "nicht störenden Gewerbebetrieb" der auch im Umfeld eines Wohngebietes und des Krankenhauses zulässig sei, jedenfalls wenn der Antragsteller dem nomadischen Charakter der Jurtenbesucher Rechnung trägt und genügend Stellplätze nachweisen kann.

Die Ausschussmitglieder waren ebenfalls angetan, "es ist ein schönes Projekt", lobte etwa Gerd Otter. Er gab aber zu bedenken, dass die Verwirklichung nicht allein von den Stadträten abhänge. Denn weil das Inneren der Jurte mehr als 75 Kubikmeter groß ist, ist eine Baugenehmigung nötig. Und das dafür zuständige Landratsamt könnte durchaus zu einem anderen Ergebnis kommen als der Stadtrat. Denn schließlich sind eben nicht alle so gelassen wie die Ebersberger...