24. April 2019, 22:04 Uhr Mitten in Ebersberg Immer dem Schnabel nach

An diesem Donnerstag ist Weltpinguintag - leider mangelt es im Landkreis gewaltig an den possierlichen Polbewohnern

Kolumne von Wieland Bögel

Die Frage, welcher Tag heute sei, dürfte den meisten nicht allzu schwierig vorkommen. Zur Not hilft ein Blick an den oberen Rand dieser Zeitungsseite - den man sich aber auch sparen kann, hier die Auflösung: Es ist Donnerstag, 25. April 2019. Gleichzeitig ist aber noch viel viel mehr. An diesem 25. April ist - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - unter anderem Welt-DNA-Tag, Internationaler Tag der Eltern-Kind-Entfremdung, Tag der Sekretärinnen und Sekretäre, Tag gegen Lärm, Weltmalariatag, Internationaler Tag des Baumes und Weltpinguintag. Letzterer wird übrigens bereits seit 32 Jahren gefeiert - nur leider nicht im Landkreis.

Dabei gäbe es eigentlich schon Potenzial für den possierlichen Polbewohner. Etwa im Wildpark Poing, wo die Liste der dort ansässigen Tiere zwar vom Kaninchen bis zum Bären reicht und bald auch Steinböcke einziehen sollen - man aber einen Pinguin oder gar mehrere vergeblich sucht. Wobei das Fehlen von Pinguinen indes durchaus zu deren eigener Sicherheit beitragen könnte. Denn die stets so adrett gekleidete Antarktisbewohner erfreuen sich zwar insgesamt großer Beliebtheit, leider aber nicht immer bei den richtigen Leuten. So gibt es seit Jahren Berichte über Fälle von Pinguin-Kidnapping aus Tierparks und Zoos. Was zunächst lustig klingt, so nach gemütlicher Wohngemeinschaft mit Pingu, ist für die Tiere oftmals schlecht ausgegangen. Manche haben den Ausflug nicht überlebt, andere sind bis heute verschollen, vielleicht wurden sie von ihren überforderten Entführern einfach im nächsten Gewässer ausgesetzt.

Wieder aufgetaucht ist allerdings bisher keiner - aber vielleicht ist das nur eine Frage der Zeit. Immerhin beginnt nun demnächst die Badesaison, während derer zuverlässig exotische Wassertiere an Seen und Flüssen gesichtet werden. Wem also heuer an Stein-, Kloster- oder Kastensee ein etwas verirrt wirkender Badegast im Frack auffällt, lasse den Guten doch einen Happen von der Fischsemmel abbeißen und wünsche natürlich nachträglich alles Gute zum Weltpinguintag.