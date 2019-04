5. April 2019, 21:43 Uhr Mitten in Ebersberg Im Auge der Mafia

In der Pizzeria wird ein Dossier übergeben - das setzt doch gleich Kopfkino in Gang. Doch Ebersberg ist nicht Neapel und auch nicht Hollywood

Kolumne von Valentin Tischer

Seit er 2006 sein Buch "Gomorrha" über die Machenschaften der italienischen Camorra veröffentlichte, lebt der Journalist Roberto Saviano unter Polizeischutz. Alle zwei Tage wechselt er seinen Schlafplatz, er hält nur noch Kontakt zu seiner Familie. Ähnliches könnte nun etwa 30 Ebersbergern blühen, die eigentlich nur zum Mittagessen in einer Pizzeria waren - das könnte zumindest glauben, wer zu viele Mafiafilme à la Hollywood gesehen hat.

Was ist geschehen? Zur Mittagszeit hatte ein fantasiebegabter Gast in einer Ebersberger Pizzeria sehen können, wie die Chefkellnerin einem anderen Kellner einen brauen Umschlag zu gesteckt hat. Auffällig unauffällig. Der Beobachter konnte erkennen, dass der Inhalt ein Dossier mit einem großen Bild in Schwarzweiß und einigen Daten gewesen ist, worauf an dieser Stelle das Kopfkino loslegte.

Ist die Cosa Nostra in Ebersberg angekommen? Ist das der Anfang eines Auftragsmords? Ist die Pizzeria nur ein Scheingeschäft zur Tarnung mafiöser Machenschaften? Ist der freundliche Kellner, der vorher noch Gästen mit einem Lächeln ein Glas Wein serviert hat, ein Auftragskiller? Müssen bald alle Besucher der Pizzeria um ihr Leben fürchten? Die Antwort auf all diese Frage lautet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit: Nein.

Das Dossier über das potenzielle Mordopfer stellt sich bei näherer Betrachtung als eine Bewerbung heraus. Und warum auch sollte die Mafia gerade nach Ebersberg kommen? Ob von der Eisdiele am Marienplatz - trotz frühlingshafter Hochkonjunktur - hohe Schutzgelder zu erpressen sind, ist doch mehr als fraglich. Die Müllentsorgung - klassisches Betätigungsfeld von Hollywoodmafiosi - ist im Landkreis gut geregelt, und einen lukrativen Absatzmarkt für Drogen gibt es auch nicht. Man sollte vielleicht einfach zu der Einsicht kommen, dass Hollywood weit weg ist - und die Ebersberger Pizzeria einfach ein italienisches Restaurant.