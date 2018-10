3. Oktober 2018, 21:58 Uhr Mitten in Ebersberg Freiheit für den Aussichtsturm!

Wie die Bayernpartei am Tag der deutschen Einheit das Ausflugsziel als Wahlkampfarena missbraucht

Kolumne von Barbara Mooser

Immer wieder fällt die Bayernpartei mit, um es mal sehr diplomatisch zu formulieren, ungewöhnlichen Wahlkampfideen auf. "Kriminalität verbieten", stand etwa auf einem Plakat, das 2009 zur Europawahl auf den Straßen stand, es sollte ein Witzchen sein, denn es ging gar nicht um Kriminalität, sondern darum, worum es der Bayernpartei immer geht: den Austritt Bayerns aus Deutschland. Das stand allerdings nur im Kleingedruckten, weshalb es vermutlich kein Mensch las. Und ebenfalls bei der Europawahl überzog die Bayernpartei weite Teile der Republik mit Plakaten, auf denen über einem Bild von einem davonhüpfenden Trachtenpärchen folgendes stand: "Wollt ihr nicht auch die Bayern loswerden? Dann wählt die Bayernpartei!" Denn, so das Argument, wäre die Bayernpartei am Ruder, würde diese eben den Austritt Bayerns aus Deutschland betreiben.

Nun ist es der Ebersberger Bayernpartei gelungen, nahtlos an diese Kampagnen anzuschließen. "Freiheit für Bayern" stand auf einem Banner, das die Aktivisten am Tag der Deutschen Einheit am Ebersberger Aussichtsturm herabließen. Da muss man schon erst einmal drauf kommen: sich an einem Tag, an dem das Zusammenwachsen des wiedervereinigten Deutschlands gefeiert werden sollte, für eine Spaltung einzusetzen. Die Spaziergänger am Feiertag schüttelten jedenfalls eher den Kopf und drehten noch vor dem Turm um, um nicht schon auf nüchternen Magen über den Austritt Bayerns aus Deutschlands diskutieren zu müssen.

Vielleicht hatte die Aktion aber auch etwas Gutes: Schließlich kann so ein Ausflug zum Aussichtsturm für jedermann hilfreich sein, um sich vom Herbstwind das Hirn freiblasen zu lassen und auf neue Gedanken zu kommen. Zum Beispiel auf diesen: Die schöne Landschaft Bayerns ist keine Wahlkampfarena, auch nicht für die Bayernpartei. Deshalb: Freiheit für den Aussichtsturm!