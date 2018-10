16. Oktober 2018, 21:49 Uhr Mitten in Ebersberg Es darf wieder gelacht werden

Ernste Zeiten liegen hinter uns. Doch zumindest in Ebersberg gibt es Hoffnung

Kolumne von Wieland Bögel

Die vergangenen Tage, wenn nicht Wochen, waren solche des großen Ernstes. Wahlkampf, Wahlumfragen, Wahlergebnisse - eines ernster als das andere. Doch, um aus einem bekannten Werk Billy Wilders zu zitieren, die Lage mag ernst, aber nicht hoffnungslos sein, über Ebersberg, so verspricht es eine aktuelle Ankündigung, bricht demnächst "die lustigste Veranstaltung Oberbayerns" herein: die oberbayerische Witze-Meisterschaft.

Diese Traditionsveranstaltung - der Titel ist berechtigt, da in Bayern bekanntlich Tradition ist, was zum zweiten Mal stattfindet, und genau das tut die Witze-Meisterschaft heuer - bietet die Gelegenheit, eine fast vergessene Kulturtechnik wieder zu beleben. Denn Witzeerzählen scheint - nicht zuletzt aufgrund der allgemein ernsten Gesamtsituation - immer mehr aus der Mode zu kommen. Vielleicht tragen auch die "sozialen" Medien, die ja eh an allem schuld sind, zum Niedergang des klassischen Witzes bei. Der ja meistens mit einem Satz beginnt wie: "Ein Bayer, ein Preuße und ein Österreicher . . ." Da mag man sich den Shitstorm beleidigter Bayern, Preußen und Österreicher - oder von Leuten, die finden, dass diese Charaktere zu wenig beleidigt wurden - gar nicht vorstellen. Das war schon mal anders, ist aber lange her. Anfang der 90er Jahre, um genau zu sein. Da gab es im bayerischen Staatsfernsehen die überaus urige Witze-Erzähl-Sendung "Gaudimax" die sich immerhin drei Jahre lang gehalten hat - gegen den ausdrücklichen Wunsch des Rundfunkrates. Der - wörtliches Zitat - ob der "Dummheit und Trampeligkeit" der Teilnehmer eine Beschädigung "des Ansehens Bayerns in der Öffentlichkeit" befürchtete - einen Rüffel, den man sich erst mal verdienen muss.

Wer entsprechende Ambitionen hat, sollte sich den 10. November und den Alten Speicher vormerken, Witzeerzähler werden noch gesucht. Wer also genug hat vom ewigen Ernst der Lage, sollte sich bald auf www.witzemeisterschaft.de anmelden, auf dass es etwas lustiger werde - und sei es nur einen Abend lang.