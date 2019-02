7. Februar 2019, 22:11 Uhr Mitten in Ebersberg Endspiel in der Ortsdurchfahrt

Wer die ultimative Herausforderung sucht, muss nicht weit reisen: Die Heinrich-Vogl-Straße in der Kreisstadt genügt völlig - jedenfalls, wenn man ein Fußgänger ist

Kolumne von Korbinian Eisenberger

Die Überquerung der Heinrich-Vogl-Straße ist eine Mischung aus Abenteuerfilm und Champions-League-Endspiel. Besonders spannend etwa ist das Unterfangen, wenn die Ebersberger ihren Berufsverkehr ins Rollen bringen. Auf der einen Seite der Rewe-Parkplatz und ein einsamer Fußgänger. Gegenüber die Freundl-Bäckerei und die Suppenbar Menschig. Dazwischen fließt der Autostrom wie ein reißender Fluss. Einer, der keine Brücke hat.

Wer die ultimative Herausforderung dieses Winters sucht, dem sei die Überschreitung der Heinrich-Vogl-Straße im Zentrum von Ebersberg empfohlen. Unter der Woche am frühen Abend, weil dann der Schwierigkeitsgrad am höchsten ist. Die Aufgabe ist besonders attraktiv, weil es hier weder Ampeln, Zebrastreifen noch andere Hilfsmittel für Fußgänger gibt. Und weil man sich zu tausend Prozent sicher sein kann: Niemand wird seinen Wagen hier anhalten, um einer Person Vorfahrt zu gewähren, die als Fortbewegungsmittel noch Beine verwendet.

Die Münchner Leopoldstraße am Montagfrüh ist eine Anfängerstrecke dagegen. Die Vogl-Straße ist im Bereich der Suppenbar das Finale der Königsklasse im Fußgängerwesen. An so einem Tag muss alles passen - Technik, Ausdauer, Aufstellung, Taktik. Ein Abend, der über Erfolg und Niederlage entscheidet: Leichter Schneefall, Wind bläst ins Gesicht, und die Blechlawine rollt gnadenlos dahin. Minuten vergehen, die Zeit rinnt dahin. Und dann doch: ein Wasserburger Range Rover, der in die Valentingasse einbiegen möchte und blinkt. Prompt hält die Autoschlange für ihn an. So tut sich die entscheidende Lücke auf. Sie bringt den Sieg - und doch eine große Leere. Die Heinrich-Vogl-Straße ist bezwungen. Was soll jetzt noch kommen?