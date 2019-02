22. Februar 2019, 22:04 Uhr Mitten in Ebersberg Ein Karterl für Kathrin

Vorder- und Rückseite: Dieses Karterl lag am Donnerstagmittag in der Ebersberger Altstadtpassage.

Die Ankunft des Frühlings macht Skifahrer traurig. Doch ein Fund im Schneematsch lässt einen einfach nur dahinschmelzen

Kolumne von Korbinian Eisenberger

Nicht alle jubeln, wenn Ebersberg vom Lenz heimgesucht wird. So mancher dürfte gar über ihn schimpfen. Über diesen verflixten Frühling, der in diesen Tagen schon viel zu früh in der Luft liegt. Jetzt, da die Sonne in der Kreisstadt den ganzen schönen Schnee weglenzt. Der Weigl-Skilift in Glonn musste deswegen gar den Betrieb einstellen, "so wie es aussieht war es das mit der Saison 2018/2019", heißt es auf der Facebookseite des Lifts. Es "herrschen derzeit beste Wasserskiverhältnisse auf der Piste". Zumindest lassen sie sich den Spaß an der Freude nicht komplett verderben.

Zumal der Zerfall des Schnees in seine Ursprungsform auch schöne Seiten hat. Gibt er doch Ende der Woche so manches frei, was der Winter unter einer weißen Decke versteckt hielt. In der Ebersberger Altstadtpassage findet sich so ein Kärtchen, das die frostigen Monate überstanden hat. Einlaminiert liegt es in einer Pfütze, kleiner als eine Spielkarte, voll von Schlamm und ganz und gar herren- oder besser gesagt: damenlos. Das Kärtchen ist nämlich ganz offenbar einer Frau oder einem Mädchen gewidmet.

Vorn auf der Karte ist ein Augenstein abgebildet, auf der Rückseite steht ein kurzer Text, den eine Carla (oder vielleicht doch eine Carola?) unterschrieben hat: "Liebe Kathrin, dieses blaue Auge gegen den bösen Blick soll Dich beschützen und Dir Sicherheit geben. Fühl Dich lieb gedrückt." Welch warme Worte, so eine Lektüre macht den Übergang vom Pistenspaß zum Wasserskifahren gleich ein bisserl erträglicher. Da möchte man am liebsten gleich selbst Kathrin heißen. Für einen Augenblick ist der Lenz einfach nur zum Dahinschmelzen.