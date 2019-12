Am Egglburger See ist ein Schilderwald aufgestellt, der die Autofahrer ganz offenbar überfordert

Germanisten wissen, was es mit einem Polysem auf sich hat: Ein Wort kann mehrere Bedeutungen haben. Klassiker ist etwa die Bank, auf der man sich ausruhen kann, versus die Bank, von der man Geld abhebt. Oder die Brücke, welche eine Lücke in der Futterluke schließt, und die Brücke, über die man bei Flussüberquerungen schlendert, um nicht nass zu werden. Wer ein Polysem in natura sehen möchte, dem sei dringend ein Ausflug an den Ebersberger Egglsee ans Herz gelegt.

So mancher Münchner verlässt ja an den Wochenenden und Feiertagen seinen - Achtung! - Großstadt-Dschungel Richtung Peripherie, um ein bisschen frische Forst-Luft zu schnuppern. Und so manchmal stellt er dann seinen Wagen (Polysem-Alarm!) an der Straße ab, die von der Niederlassung des Bayerischen Roten Kreuzes zum Wirtshaus "Zur Gass" führt. Doch erwartet den Großstädter unmittelbar vor seinem heiß ersehnten Naturerlebnis hier ein Dschungel der etwas anderen Art: In meterweisen Abständen ist dort seit einiger Zeit nun ein Schilderwald aufgestellt.

Allen Schildern ist gleich, dass sie das absolute Halteverbot anzeigen. Zwei rote Striche auf blauem Untergrund. Gleichwohl weisen die Pfeile darauf in unterschiedliche Richtungen. Mal sind sie oben, mal unten auf dem Schild zu sehen. Mal zeigen sie nach recht, mal nach links. Der Ausflügler kommt, sieht und - ist ratlos. Um es polysem auszudrücken: Er versteht erst einmal nur Bahnhof. Darf er jetzt oder soll er nicht und wo überhaupt ... So verdschungeln sich seine Gedanken vor lauter Verbot, dass er einfach mal das macht, was alle anderen, die schon vor ihm da gewesen sind, auch tun: Er platziert seine Karre neben den Schildern, also direkt in die absolute Halteverbotszone, die mal links-, mal rechtsrum weist. Und läuft dann einfach zu Fuß weiter Richtung Egglsee, um den Kopf wieder frei zu kriegen. Ganz schön schlau. Übrigens: Läufer ist laut Guinness Buch der Rekorde das Wort mit den allermeisten Bedeutungen.