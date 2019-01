15. Januar 2019, 22:05 Uhr Mitten in Ebersberg Brutal nette Typen

Die Rocker vom Ebersberger "Bastards MC" verblüffen mit einer ungewöhnlichen Geste

Kolumne von Wieland Bögel

So rein imagemäßig hat man es als Rocker respektive Biker nicht immer einfach. Das landläufige Stereotyp - zu dem Eigenbezeichnungen der Betroffenen, die ja gerne Begriffe aus kriminellen wenn nicht gar diabolischen Kreisen verwenden, durchaus beitragen - also dieses Stereotyp ist ein gar arg stereotypes: Grobe Typen mit Hang zu Alkoholismus, Gewalttätigkeit, zweifelhafter Körperpflege und ostentativer Missachtung der Vorschriften sowohl des TÜV als auch der Straßenverkehrsordnung. Nur gut, dass im Landkreis Ebersberg so manches anders, ja man kann getrost und guten Gewissens sagen: besser ist, als anderswo - sogar die Bikerszene.

Alleine, dass es eine solche überhaupt gibt, dürfte nun den einen oder die andere sicherlich überraschen. Klar: Alkoholismus, Gewalttätigkeiten und mitunter sogar Probleme mit der Hygiene sollen auch im Landkreis gelegentlich schon vorgekommen sein - nur denken die meisten da eher an ein Volksfest in einer aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht näher genannten Stadt am Urtelbach als an Rocker und Biker. Denn die fallen hierzulande vor allem durch karitatives Engagement auf. So gibt es seit Jahren bereits die "Christbaumbiker", Motorradfreunde, die für einen kleinen Obolus Tannengrün in die Häuser der Ebersberger transportieren. Das so eingenommene Geld wird aber mitnichten in der nächsten Bar hochprozentig angelegt sondern an soziale Einrichtungen gespendet. Neuester Zuwachs der Bikerszene im Landkreis sind die "Bastards MC", die sich vergangenes Jahr am Ebersberger Waldsportpark eingenistet haben. Anfangs sollen ja die Nachbarn, insbesondere der TSV und die Eltern seiner jüngsten Spieler, noch etwas skeptisch gewesen sein und auch bei der Stadt war man sich nicht ganz sicher, was es mit den neuen Pächtern der ehemaligen Sportstätte so auf sich hat. Man soll, so wird zumindest erzählt, seitens der Stadt auch schon am früheren Stammsitz der Bastards in Aying Nachforschungen angestellt, aber von dort nur Gutes gehört haben.

Und dies hört man nun auch aus dem Ebersberger Rathaus: Die Biker vom Bastards-Motorradclub haben sich für nächste Woche in der Stadtverwaltung angekündigt - nicht um Rabatz zu machen, sondern um eine Spende zu überreichen. Gespendet wird der Erlös aus ihrer "Rock Christmas" und zwar für die kommende Seniorenoper "Musik am Nachmittag", gegeben wird "Don Giovanni" von Mozart. Was einerseits eine sehr nette Geste ist und andererseits eine aus Rockersicht sehr mutige, so rein imagemäßig.