8. August 2019, 22:03 Uhr Mitten in Ebersberg Aus dem Weg, ihr Spaßbremsen!

Viele empfinden die neuen E-Scooter als Plage, dabei ist die Fahrt ein großes Vergnügen. Auch in der Kreisstadt fänden sich Einsatzmöglichkeiten

Kolumne von Andreas Junkmann

Bei Autofahrern sind sie in etwa so beliebt wie eine der zehn Plagen, Radler halten sie für nervige Störenfriede und selbst den Fußgängern sind die kleinen lautlosen Flitzer ein Dorn im Auge. Sind wir mal ehrlich, eigentlich mag niemand diese E-Scooter. Mit einer Ausnahme: all jene, die schon mal auf so einem Ding gestanden sind. Denn - und das gehört auch zur Wahrheit - es macht einfach unglaublich Spaß, mit den Rollern durch die Gegend zu sausen.

QR-Code scannen, Gashebel bis zum Anschlag durchpressen und los geht die wilde Fahrt. Zwar ist man mit einem Spitzentempo von 20 Sachen recht machtlos gegen einen motivierten Radfahrer, vom Stand weg steckt der E-Scooter aber selbst einen Tour-de-France-Piloten locker in die Tasche. Hat man dann in Nullkommanichts den Topspeed erreicht, gibt es kein Halten mehr: 30er-Zonen werden zu Rennstrecken, Gullydeckel verwandeln sich in Markierungen für den Slalomparcours - und bei der ganzen Gaudi kommt man nicht eine Sekunde ins Schwitzen.

Trotz all dieser Vorzüge scheint man im Landkreis Ebersberg noch gewisse Bedenken ob der Sinnhaftigkeit der kleinen Roller zu haben. Aber warum eigentlich? Dabei wären doch gerade in diesen Tagen E-Scooter mehr als nötig. Man braucht sich nur die Baustelle in der Eberhardstraße anzuschauen, die quasi den kompletten Verkehr in der Kreisstadt zum Erliegen bringt. Autofahrer tuckern in ihren Abgasschleudern über Zorneding oder Hohenlinden, während sich Radler an den Absperrungen vorbeiquetschen müssen, um ihre Drahtesel über den holprigen Untergrund zu schieben.

Mit einem E-Scooter hingegen ließe sich die Strecke zwischen Rathaus und Klostersee in Windeseile überbrücken. Ein paar grazile Schlenker um die Bauarbeiter herum, mit Volldampf über die Schotterpassagen und zum Schluss noch durch das Nadelöhr an der Absperrung schießen. Fertig! Auf einem Elektroroller würde sogar eine Baustelle für Fahrspaß sorgen - wenn die Durchfahrt denn erlaubt wäre.