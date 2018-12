20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Mitten in Ebersberg Auf einen Plausch mit Ebi

Auch Chatbots brauchen eine solide Ausbildung - jedenfalls wenn sie einen Job im öffentlichen Dienst anstreben

Von Barbara Mooser

Ebi muss noch viel lernen. Wie man fremde Leute angemessen begrüßt und wie man Fragen höflich beantwortet. Wie man Leute gewissermaßen an die Hand nimmt und sie dorthin bringt, wo sie hinwollen. Deshalb wird Ebi derzeit im Landratsamt trainiert. Denn Ebi ist ein Chatbot, eines dieser Dingelchen, die aufpoppen, wenn man eine Internetseite besucht, und so tun, als seien sie intelligente Wesen. Sie treten in Dialog mit dem Nutzer und versuchen, ihnen bei der Suche auf der Seite oder nach dem richtigen Ansprechpartner zu helfen.

Weil Bots manchmal auch ein bisschen zu viel quatschen, seltsames Zeug von sich geben und sich bisweilen einigermaßen rüpelhaft aufführen, sind sie gerade etwas in Verruf geraten. Angeblich sollen sie jetzt die Debatte um den Migrationspakt der Vereinten Nationen beeinflusst haben; russische Bots scheinen auch Wahlkampfhilfe geleistet haben für den seiner eigenen Überzeugung nach großartigsten amerikanischen Präsidenten aller Zeiten. Und auch Chatbots geraten durch schlechte Gesellschaft bisweilen auf Abwege: Der Chatbot "Tay" etwa, den Microsoft auf Twitter auf die Menschheit losgelassen hat, lernte dort innerhalb kürzester Zeit so viele dumme, rassistische, frauenfeindliche Menschen kennen, dass er bald selbst nur noch dummen, rassistischen, frauenfeindlichen Unsinn von sich gab. Microsoft pfiff Tay zurück, seine Twitterkarriere dauerte gerade mal 16 Stunden.

Aber so krawallig wird sich Ebi sicher nie aufführen. Denn zum einen treibt er sich nur auf der Seite des Landratsamts rum und sonst nirgends. Und zum anderen wird er von Brigitte Keller, der wichtigsten Frau in der Behörde, unter die Fittiche genommen. Die wird Ebi schon Manieren beibringen - und ihm frauenfeindlichen und anderen Quatsch bestimmt nicht durchgehen lassen.