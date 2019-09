Die Weihnachtszeit bricht über den schönsten Spätsommer herein - doch am Süßigkeitenregal gebietet ein kleines Mädchen ihr Einhalt

Dass das mit der Vorweihnachtszeit immer schlimmer wird, ist so unbestritten wie viel beklagt. Wer es nicht glaubt, suche einen beliebigen Supermarkt auf, dort haben bereits vor einiger Zeit die ersten Lebkuchen, Dominosteine und Spekulatiusse ihre unaufhaltsame Invasion der Süßigkeitenregale begonnen. Da denkt man doch sehnsuchtsvoll zurück an früher, als der Einzelhandel wenigstens das Ende der Wiesn abwartete, bis auf die fünfte Jahres- die Adventszeit folgte. Ereilt uns alle also bald das Schicksal von Tante Milla aus Heinrich Bölls Kurzgeschichte "Nicht nur zur Weihnachtszeit"? Für alle, die den Klassiker gerade nicht präsent haben: Die im Alter etwas wunderlich gewordene Alte zwingt die Verwandtschaft, jeden Abend mit ihr zusammen Heiligabend zu feiern.

Doch es gibt Hoffnung, wie sich kürzlich beim Besuch eines Supermarktes in der Kreisstadt zeigte. Dort führte der Weg unweigerlich am Weihnachtsregal vorbei und für einen kurzen Moment erwachte die innere Tante Milla: Vielleicht doch ein bisschen Vorfreude auf die Weihnachtszeit mit ins Büro nehmen. So ein paar Lebkuchen vielleicht, natürlich alles als ironische Anspielung auf die Adventsinflation, und Schokolade geht doch sowieso immer. "Nein", ruft da - nicht eine innere Stimme, die gibt es nur in Cartoons und bei schweren seelischen Ausnahmezuständen - ein junges Mädchen. Dieses ist mit seiner Mutter offenbar gerade dabei, die für den Schulstart nötige Ausrüstung zu erwerben, als die Erziehungsberechtigte das zeitverschobene Weihnachtsregal erblickt - und prompt meldet sich auch hier der Tante-Milla-Teil ihrer Persönlichkeit zu Wort: "Willst Du Lebkuchen?" wird die Tochter gefragt.

Und die antwortet - trotz Aussicht auf Schokolade, und die geht ja eigentlich immer - mit Nein. Ein sehr klares und etwas verblüfft klingendes Nein übrigens, so als wäre sie gefragt worden, ob sie sich nicht die Haare grün färben und die Nase blau anmalen möchte. Ein Unterton, der bei nochmaliger Nachfrage - zumindest scheint es dem zufälligen Zuhörer so - noch ein bisschen verblüffter klingt. Stimmt ja auch: Lebkuchen und Plätzchen zu kaufen, während draußen gerade der Spätsommer langsam wieder Fahrt aufnimmt, das geht wirklich nicht, das wäre doch total bescheuert. . .