8. Oktober 2018, 21:58 Uhr Mitten in Ebersberg Auf dem Trockenen

Mit der Binnenschifffahrt hat der Landkreis eher wenig zu tun. Ein Irrläufer im Posteingang motiviert immerhin zu den schönsten Fantasien

Kolumne von Wieland Bögel

Das Irrlicht hat seit jeher einen zweifelhaften, wenn nicht schlechten Ruf. Dabei ist es - bei aller Irre - ein Licht, nichtsdestotrotz. Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Irrläufer, der zwar eben nun mal in die Irre läuft, aber dabei doch immerhin in Bewegung bleibt - und gelegentlich andere dazu anregt, wie es auch und besonders auf den postalischen Irrläufer zutrifft. Etwa jene Mail, die sich kürzlich im Posteingang fand, und - trotz auf den ersten Blick erkennbarer Irrläufigkeit - sofort die Fantasie anregte, ja gar irrlichtern ließ.

In der eigentlich nüchternen Nachricht war die Rede davon, wie sehr die Binnenschifffahrt unter dem vergangenen trockenen Sommer gelitten hatte. Was ganz sicher zutrifft, nur halt nicht im Landkreis des Empfängers - oder vielleicht doch? Vor dem inneren Auge tauchen die notleidenden Seeleute auf, die in normalfeuchten Sommern die Attel von einem Ende zum anderen befahren, heuer aber mit den arbeitslosen Scheuerleuten die Straßen Grafings säumen. Der dortige ansonsten geschäftige Tiefseehafen, wo eigentlich tonnenweise Güter zwischen Urtel und Attel umgeschlagen werden, ist heuer verwaist. Am Klostersee in Ebersberg müssen die beliebte Fährverbindungen eingestellt werden, Frachter liegen nutzlos am Ufer herum, bestellte, aber nicht abgeholte Container stapeln sich längst höher als der Aussichtsturm. Sogar die sonst so munteren Flößer auf dem Hennigbach haben ihre feuchtfröhlichen Fahrten zwischen Anzing und Markt Schwaben sehr zum Bedauern der trinkfreudigen potenziellen Passagiere eingestellt und verbringen die lange Trockenzeit damit, ihre auf Grund gesetzten Flöße in Eigenleistung von der Bierfassladung zu befreien. . .

Aber, wie oben erwähnt, ist das natürlich ein Irrlicht, natürlich gibt es im Landkreis weder Flößer noch Frachter noch - Gummiboote ausgenommen - sonstige Schifffahrt, also weg mit der Mail. Aber schade eigentlich, jetzt wo es wieder etwas nasser wird draußen, wäre doch eine schöne Kreuzfahrt auf dem Steinsee genau das Richtige.