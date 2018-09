11. September 2018, 21:53 Uhr Mitten in der Region Glück hat, wer schon drin ist

Jetzt ist es wieder in der Nähe von Schulen besonders gefährlich: Am liebsten würden manche Eltern ihre Kinder bis ins Klassenzimmer fahren

Kolumne von Birgit Goormann-Prugger

Auf einmal ist da dieses Kind, vielleicht acht Jahre alt. Mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Auf dem Kopf ein schützender Helm, die Beleuchtung am Rad vorschriftsmäßig. Selbstbewusst und sicher fährt es vorbei an einer langen Autoschlange, die sich vor dem Schulportal gebildet hatte. Und jetzt kommt's. Ganz alleine! Geradezu ein exotisches Wesen an diesem Dienstagmorgen, an dem nach den Sommerferien wieder unzählige Elterntaxis die Straßen verstopfen. Autos parken auf den Bürgersteigen, Türen öffnen sich urplötzlich, Fußgänger müssen sich mit einem mutigen Sprung zur Seite retten. Wer mit dem Fahrrad auf Straßen unterwegs ist, sagen wir mal so zehn Minuten vor acht, spürt im Nacken einen nervösen Autofahrer, der drängelt, und schnell vorbei will. Die Schule fängt schließlich gleich an. Der Fahrradfahrer muss aber leider mitten auf der Straße fahren, rechts parken nämlich Autos und einen Radweg gibt es an dieser Stelle nicht, übrigens auch nicht an vielen anderen Stellen. Aber das sei nur am Rande erwähnt.

Glück haben diejenigen, die schon im Schulgebäude sind, weil nämlich die Schultür so klein ist und leider, leider kein Auto durchpasst, schon gar kein SUV. Sonst würde das Elterntaxi womöglich gleich vor dem Pausenverkauf halten und die kostbare Fracht dort ausladen.

Am 22. September ist jedes Jahr übrigens der "Zu Fuß zur Schule"-Tag, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. An diesem Tag werden Kinder aufgefordert, sich zu bewegen - also zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller zur Schule zu kommen. Auch Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, sowie Erzieherinnen und Erzieher sollen mitmachen und an diesem Tag das Auto stehen lassen. Das wär doch was, wenn da alle mitmachen würden, das wäre fast wie Ferien . . .