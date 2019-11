Wie schön es ist, einem jungen Hund beim Spielen zuzusehen. Vier Monate ist die Hundedame namens Müsli nun und Frauchen hat entschieden, das viel zu getreidelastige Trockenfutter der Industrie zu meiden. Wir "barfen" jetzt. Was heißt: Müsli bekommt "biologisch artgerechtes rohes Futter". Der Hund ist von seiner Natur her ein Karnivor, also simpel ein Fleischfresser. Und er sucht sich in der Natur das, was sie hergibt. Es gibt Barfer, die machen aus dem Fressen eine Religion. Das muss nicht sein, aber es ist eine nachhaltige Form des Fütterns und eine auf den Hund individuell abgestimmte.

Also: Man geht zum Metzger oder bestellt das Fleisch. Das kommt in einer großen, mit Trockeneis versehenen Kiste. Schön verpackt in 1000-Gramm-Tüten. Und portioniert in 50-Gramm-Pellets. Auch weil man ja nicht immer alles auftauen kann, portioniert man das Fleisch gleich in kleinere Tüten: Da gibt es Lammfleisch mit Knorpel gewolft, Kaninchenhack, Pansen-Mix, Herz-Innereien-Mix und - besonders eklig, weil es einfach fürchterlich stinkt - grüner Pansen. Fünf Pellets rein in die Tüte, mit Gummi verschließen und beschriften. Und es gibt Hähnchenmägen oder Rinder-Euter als Snack. Rinder-Euter zu portionieren - ne, das macht keinen Spaß, aber Müsli liebt es. Die Tüten werden nach Gebrauch ausgewaschen und wieder verwendet.

Zugegeben, barfen macht also ein bisschen Arbeit. Schließlich gibt es zum Fleisch ja auch noch Gemüse. Da werden abends Kartoffeln, Pastinaken, Zucchini, Spinat, Möhren und vieles andere auf Halde gekocht, püriert und später zum Fresschen gemischt. Dazu kommen Hagebuttenpulver für viel Vitamin C und E, Meeresalgen wegen der Spurenelemente, Kräuter für sekundäre Pflanzenstoffe und noch vieles mehr. Müsli liebt übrigens jedes Gemüse und knackt mit Vorliebe Karotten. Von Obst ganz zu schweigen. In der Früh gibt es Milchbrei: mit Quark, Joghurt, Honig, etwas Rapsöl, Haferflocken und frischem Obst. Beeren jeder Art, das ist für Müsli Schokolade. Übrigens ist der Brei so lecker, dass Frauchen auch davon nascht. Findet Müsli dann sehr blöd. Okay, ist ja auch ihrer.