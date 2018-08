8. August 2018, 21:52 Uhr Mitten in Anzing Rasierte Rathausroute

Durch den Anzinger Sitzungssaal geht eine rätselhafte Ameisenstraße, die sich nur durch Philosophie erklären lässt

Kolumne von Johanna Feckl

Fliegen ist schlecht für die Umwelt, Autofahren langweilig, Radlfahren gefährlich. Vom Motorradfahren fangen wir besser gar nicht erst an zu reden. Klar: Da bleibt nur noch der Fußmarsch. Marschieren soll ja auch den Kopf von Sorgen und Ängsten und allerlei anderen nervenden Ideen frei machen - und ein kühler Kopf ist bei der derzeitigen Hitze ein erstrebenswertes Ziel.

Zu diesem Zweck marschiert man am besten irgendwo dort, wo es klimatisiert ist. In den Sitzungssaal des Anzinger Rathauses beispielsweise. Diesen Gedanken muss die Ameisenkolonie haben, die ihre Straße mitten durch den Saal verlegt hat, über Tische und Stühle hinweg, quer von links nach rechts. Dort, auf der Türschwelle hinaus auf den Rathausflur, endet der Insektenweg aber nicht abrupt in einer Massenkollision. Da drängt sich doch die Frage auf: Wohin marschieren die Tierchen nur?

Eine mögliche Antwort hat mit Philosophie zu tun, genauer gesagt mit Ockhams Rasiermesser: Wilhelm von Ockham war ein englischer Philosoph, Ende des 13. Jahrhunderts geboren und in der Mitte des darauffolgenden gestorben. Er stellte dieses Prinzip auf: Wenn ein Geschehnis durch verschiedene Theorien erklärt werden kann, dann ist die einfachste allen anderen vorzuziehen. Die übrigen Deutungen müsse man verwerfen und ganz klar abtrennen - wie bei einem Schnitt mit dem Rasiermesser.

Die einzig plausible Möglichkeit, wohin die Ameisenkolonie wandert, wäre demnach, dass sie gen Süden unterwegs ist. Genauer gesagt in Italiens Hauptstadt Rom. Nicht etwa, weil dort Pizza und Pasta so gut schmecken. Oder weil das Kolosseum und das Forum Romanum hübsch anzusehen sind. Das ist alles zu weit hergeholt. Die einfachste aller Erklärungen ist diese: Anzings Ameisen marschieren nach Rom, weil alle Wege nach Rom führen.