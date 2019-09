Wer in der heutigen Zeit als Single auf der Suche nach einem Partner ist, der kommt am Online-Dating kaum mehr vorbei. Zahllose Plattformen horten inzwischen noch viel zahllosere Profile von Menschen, die nach der großen Liebe streben. Nur finden müssen sie sich eben auch. Da man jedoch allein vom Aussehen her eher schwer feststellen kann, wie der jeweils andere so tickt, wird gerne auf eine möglichst authentische Personenbeschreibung zurückgegriffen. Und will man nicht sein restliches Leben in Einsamkeit fristen, sollte dort auch unbedingt drinstehen, was man sich von einer Beziehung erwartet. Gerne genannt werden an der Stelle Begriffe wie Treue, Humor, Vertrauen, Kommunikation, und so weiter und so fort. Eher selten ist es dagegen, dass die große Liebe auf zwei Watschn und einer Morddrohung basiert.

So ähnlich dürfte es sich aber bei einem inzwischen verlobtem Paar aus dem nördlichen Landkreis abgespielt haben. Zumindest musste sich der angehende Ehemann genau wegen dieser Vorwürfe vor dem Ebersberger Amtsgericht verantworten - angezeigt von seiner zukünftigen Frau. Was war passiert? Im Mai dieses Jahres sollen die beiden laut Staatsanwaltschaft in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten sein. Im Zuge dessen habe der 46-jährige Mann seiner Lebensgefährtin damit gedroht, sie totzuschlagen - und das Ganze mit zwei Schlägen ins Gesicht untermauert. Die 39-Jährige hatte daraufhin Anzeige erstattet.

Vor Gericht zeigten sich die beiden Streithähne nun aber wieder mehr als versöhnt. Nicht nur, dass keiner der beiden mehr Angaben zur Sache machen wollte, verkündeten sie gegenüber Richterin Vera Hörauf auch gleich noch ihre Verlobung, die sie erst wenige Tage zuvor geschlossen hatten. Statt im Zeugenstand der Wahrheit auf die Sprünge zu helfen, schwärmte die angehende Ehefrau lieber von ihrem "tollen Verlobungsring". Den habe sie in einer Fernsehserie gesehen und unbedingt haben wollen. Ihr Zukünftiger habe ihr den Wunsch nun erfüllt.

Der sichtlich verdutzten Amtsrichterin blieb ob dieser Ausführungen nichts anderes übrig, als das Verfahren einzustellen. "Da haben Sie jetzt Glück gehabt", sagte Hörauf in Richtung des angehenden Ehemannes. Ob die beiden aber in der Ehe ihr großes Glück finden, darf man wohl bezweifeln.