Der Junge Chor Ubi Caritas gibt an diesem Sonntag, 15. Dezember, ein Weihnachtskonzert in der geschmückten kleinen Mehrzweckhalle der Grund- und Mittelschule Forstern. Mit modernen und traditionellen Weihnachtsliedern, garniert mit besinnlichen Geschichten zum Nachdenken und Schmunzeln, wird der Chor unter der Leitung von Konrad Huber die Besucher auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage einstimmen. Als special guest wird André Schnarrenberger an der Oboe erwartet. Das Konzert findet wegen großer Nachfrage gleich zwei Mal, statt, und zwar um 16 und um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.