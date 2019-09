Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme bieten witzig-eingängige Kindermitmachlieder mit humorvollen Texten. Das Ganze wird verpackt in turbulente Geschichten aus dem Dschungel, so dass Kinder und Erwachsene ihren Spaß haben. Auf Einladung des Fördervereins Pframminger Kinder kommt das Duo nun wieder nach Oberpframmern und präsentiert seine Mitmachshow: Am Donnerstag, 3. Oktober, spielen die beiden in der Mehrzweckhalle. Einlass ist von 14 Uhr an, Beginn um 15 Uhr. Bereits seit mehr als 15 Jahren sorgen Rodscha und Tom mit ihrer Musik für strahlende Kinderaugen. Auch Musikexperten sind überzeugt: 2015 verliehen sie dem Duo den deutschen Geraldino-Kindermusikpreis. Karten (Kinder sechs Euro, Erwachsene zehn Euro) gibt es per Mail an n.jungwirth@oberpframmern.com oder unter (08093) 90 52 99.