11. September 2018, 21:53 Uhr Mit zwei Promille Alkohol Sprung gegen die Brust

Ein 22-Jähriger muss wegen einer Attacke im Vollrausch 1350 Euro zahlen

Von Wieland Bögel, Ebersberg

Ein rassistischer Angriff, eine gewöhnliche Kneipenschlägerei oder ein etwas ausgeartetes Gerangel zwischen Betrunkenen? Aus diesen Optionen hatte nun das Amtsgericht auszuwählen, bei der Frage, wie eine Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern auf dem Marienplatz in Ebersberg zu bewerten ist. Angeklagt war ein 22-Jähriger, er soll seinem Kontrahenten mit dem Knie gegen die Brust gesprungen sein und ihn danach auch noch rassistisch beleidigt haben.

Dafür wurde er bereits per Strafbefehl zu einer Zahlung von 3600 Euro verurteilt, wogegen er aber Einspruch einlegte. Einerseits, weil sein Einkommen viel niedriger sei, als es das Gericht bei der Berechnung der Geldstrafe angenommen hatte. Andererseits habe sich der Vorfall ganz anders zugetragen, als man es ihm vorwerfe.

Der Maler aus dem Landkreis Mühldorf bestritt zwar nicht, eine Auseinandersetzung mit dem Geschädigten gehabt zu haben. Tatsächlich habe er den Schüler aus dem Landkreis Ebersberg dabei auch zu Fall gebracht, aber eher unabsichtlich. Worum es bei dem Streit ging, daran könne er sich zwar nicht mehr erinnern, da er an dem Abend erheblich betrunken gewesen sei. Ein Atemalkoholtest der Polizei ergab später einen Wert von etwa zwei Promille.

Der Angeklagte erinnerte sich aber noch, dass er den Geschädigten wegen irgendwas zur Rede stellen wollte. Da der ihm den Rücken zuwandte, habe ihn der Angeklagte geschubst, dabei sei der andere dann umgefallen. Was er auch bedaure, so der Mann, er habe niemanden verletzen wollen - auch nicht verbal. Rassistische Beleidigungen gegen seinen in Madagaskar geborenen Kontrahenten habe er auf keinen Fall geäußert, versicherte der Angeklagte.

Wenig zur Aufklärung beitragen konnte der Geschädigte, dieser erklärte, er könne sich an den Angriff gar nicht mehr erinnern, auch Beleidigungen gegen ihn, habe er keine mitbekommen. Er sei an dem Abend mit Freunden feiern gewesen, das wisse er noch und auch, dass er zum Rauchen auf dem Marktplatz stand. "Dann weiß ich nichts mehr, bis die Polizei kam." Sein Oberschenkel habe geschmerzt, am nächsten Tag auch sein Hinterkopf, wo er eine Beule hatte.

Ein Freund habe ihm erzählt, "dass ich angegriffen wurde", wie und von wem, daran könne er sich aber beim besten Willen nicht erinnern. Was wohl auch daran lag, das der Geschädigte fast genauso betrunken war wie der Angeklagte; der Alkoholtest ergab 1,5 Promille. Den 22-Jährigen erkenne er nicht wieder, so der Geschädigte.

Der Angeklagte wiederum ergriff die Gelegenheit, sich bei seinem Opfer zu entschuldigen. Er sei "schlecht drauf gewesen" an dem Abend, der Vorfall tue ihm leid, so der Mann und reichte dem Geschädigten die Hand. Der zeigte sich nicht nachtragend und nahm die Entschuldigung an: "Es ist ja kein Schaden entstanden."

Was aber durchaus hätte passieren können, zumindest laut den Aussagen zweier Zeugen. Diese berichteten übereinstimmend, dass der Angeklagte ohne ersichtlichen Grund auf den Geschädigten zugerannt und ihm dann mit voller Wucht das Knie in den Brustbereich gerammt habe. Richtig "reingehüpft" sei der Mann, so einer der Zeugen. Der Angegriffene sei daraufhin nach hinten umgekippt und zunächst nicht ansprechbar gewesen, "der sah nicht mehr gesund aus", so der Zeuge weiter. Auch die rassistischen Beleidigungen bestätigten beide Zeugen - die im Gegensatz zu den zwei Beteiligten an dem Abend nüchtern geblieben waren.

Nach den Zeugenaussagen empfahl Richterin Vera Hörauf dem Angeklagten, seinen Einspruch auf die Rechtsfolgen zu beschränken - also eine geringere Tagessatzhöhe zu beantragen. Was dessen Verteidigerin aber zurückwies. Sie beantragte eine Strafe von nicht mehr als 80 Tagessätzen. Die Version ihres Mandanten, dass er den Geschädigten nicht absichtlich verletzen wollte, sei glaubwürdig, zumal der 22-Jährige mit mindestens zwei Promille gar nicht mehr hätte zielgerichtet handeln können.

Was die Staatsanwältin wiederum bezweifelte, schließlich habe der Angeklagte nachher noch eindeutig zielgerichtet vom Tatort wegrennen können, die Polizei fasste ihn erst einige Straßen weiter, dabei leistete der Angeklagte zudem erheblichen Widerstand. Auch wenn sich der Geschädigte nicht an den Angriff erinnern konnte, seine Verletzungen entsprachen dem, was die Zeugen geschildert hatten. Die Anklagevertreterin forderte daher deutlich mehr Tagessätze: 120.

Die Richterin verurteilte ihn schließlich zu 90 Tagessätzen, wie schon im Strafbefehl. Allerdings zu je 15 Euro, wegen des niedrigen Einkommens des Angeklagten. An der Version der Zeugen hatte die Richterin ebenfalls keine Zweifel, lediglich die Beleidigung floss nicht ins Urteil ein, da der Geschädigte daran keinerlei Erinnerung hatte.